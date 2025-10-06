الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مارتن سكورسيزي: طُردت من المعهد الكاثوليكي لسوء سلوكي

مارتن سكورسيزي، فيتو
مارتن سكورسيزي، فيتو

كشف المخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، إنه درس الكهنوت في شبابه، لكنه طُرد من معهده الكاثوليكي لسوء سلوكه.

وقال مارتن في تصريحات صحفية،:"فكرة الكهنوت، أي تكريس نفسك للآخرين، هي جوهر الأمر.. أدركتُ أنني لا أنتمي إلى هذا المكان.. وحاولتُ البقاء، لكنهم أدخلوا والدي إلى هناك، وقالوا له: "أخرجه من هنا، لأنني أساءتُ التصرف".

تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

أعلن رسميا المخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، عن اختيار كلا من الممثل ليوناردو دي كابريو، والنجمة جينيفر لورانس، لتجسيد دور البطولة في فيلمه الجديد، الذي يعمل على تحضيره حالا.

فيلم مارتن سكورسيزي الجديد، مقتبس من رواية WHAT HAPPENS AT NIGHT، والتي تدور أحداثها حول زوجين أمريكيين، يسافران إلى بلدة أوروبية صغيرة، حيث يواجهان مجموعة من الشخصيات الغامضة وتجعلهم يواجهون حقيقة انفسهم.

نتفليكس وآبل وأمازون ووارنر برذرز يتنافسون على حقوق توزيع فيلم مارتن سكورسيزي

وتتنافس كل من شركات نتفليكس، وآبل، وأمازون، ووارنر برذرز، على حقوق توزيع فيلم الجريمة الجديد للمخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي، والذي سيضم نخبة من النجوم.

وفقًا للتقارير، من المتوقع أن تفوز إحدى منصات البث الكبرى بالمزايدة، حيث يُرجح أن يكون العرض الأعلى من نصيب أحد خدمات البث.

ليوناردو دي كابريو: مارتن سكورسيزي كنزنا الوطني وأعظم مخرج في العالم

كشف  الممثل ليوناردو دي كابريو، عن رغبته في العمل دائما مع المخرج مارتن سكورسيزي.

وقال ليوناردو في تصريحات صحفية: “العمل الدائم مع مارتن سكورسيزي هبةٌ عظيمة، إنه كنزنا الوطني وأعظم مخرج في العالم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افلام مارتن سكورسيزي المخرج مارتن سكورسيزي تكريم مارتن سكورسيزي فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

مواد متعلقة

نصيحة مارتن سكورسيزي لـ ليوناردو دي كابريو قبل تصوير فيلمهما الجديد

ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورانس بطلا فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

الأكثر قراءة

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

السيسي: التجربة المصرية مع إسرائيل أسست لسلام عادل رسخ الاستقرار

إقبال المواطنين على مقبرة مبارك في ذكرى نصر أكتوبر (فيديو وصور)

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

يمكنك ترديدها في الصباح، بعض جوامع دعاء النبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads