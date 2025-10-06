وزير الشباب يشهد الندوة التثقيفية احتفالًا بنصر أكتوبر المجيد

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات الندوة التثقيفية رقم (١٦) التي نظمتها قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، واستضافتها المدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الاسكندرية.

وشهدت الندوة حضور اللواء ا. ح. هشام حسني حسن قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ومحافظ الاسكندرية الفريق أحمد خالد، ولفيف من قيادات الدفاع الشعبي والعسكري وجامعة الإسكندرية، والأكاديمية العربية للتكنولوجيا، ووزارة الشباب والرياضة.

وشهدت الندوة العديد من الفقرات الفنية المتنوعة والتي قدمها كورال الأطفال الفائز في مسابقة موهبتي، وفرق كيدز شو، كما تم عمل عرض لملتقى الانضباط والوطنية الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القوات المسلحة.

وأقيمت الندوة استمرارًا للدور الفعال والذي تقوم به القوات المسلحة فى تنمية وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى الشباب المصري، وبالتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

كما استعرضت الندوة تسليط الضوء على دور الدولة المصرية في مواجهة التحديات الكبيرة الدائرة في المنطقة بل والعالم أجمع.

وعبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه الكبير بالقوات المسلحة المصرية والجيش المصري العظيم، مستكملًا حديثه بأنه وفي إطار احتفالنا بهذه المناسبة المجيدة وانتصار مصر وقواتنا المسلحة العظيم في حرب أكتوبر المجيدة، والتي تعد من بين أهم المناسبات الوطنية التي نحتفل بها كل عام.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي ان هذا النصر يعد نقطة تحول في تاريخ المنطقة كلها وانتصارا ملهما للأجيال القادمة وتعبيرًا عن الصمود والاعتزاز والفخر بقواتنا المسلحة وجيشنا المصري.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالدور الوطنى الذى يقوم به رجال القوات المسلحة لحماية الشعب والحدود المصرية متوجهًا بالتحية لأرواح أبناء القوات المصرية من الشهداء الذين قدموا أرواحهم للحفاظ على حرية الوطن وسلامة أراضيه.

كما ألقى اللواء أ. ح. هشام حسنى حسن قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معربا عن سعادته بالتواجد وسط هذا الكم الكبير من الشباب والذي يمثل النبراس الذي يضيء الوطن، فشباب مصر القاطرة التي نعبر بها نحو علو مصر وريادتها.

وأضاف قائد الدفاع الشعبي والعسكري عن وجودنا اليوم للاحتفال بالنصر العظيم للقوات المسلحة المصرية، واستعادة أرض سيناء بالتضحيات العظيمة لأبناء القوات المسلحة المصرية، موجها التحية لأرواح الشهداء الأبرار تقديرًا لدمائهم الطاهرة التي روت أرض الوطن.

فيما تحدث الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية عن احتضان محافظة الاسكندرية لهذا اللقاء الهام والوطني، وبالتزامن مع هذه المناسبة المجيدة وهي ذكرى نصر أكتوبر، مركزًا على أهمية الدورة في تطبيق فكر الدولة في تنمية الوعي والانتماء لدى شباب مصر للوطن.

وأكد محافظ الاسكندرية على الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية من خلال قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وفي ختام الندوة، قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ الاسكندرية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتكريم بعض من أسر شهداء القوات المسلحة والطلاب المتفوقين وذوي الهمم على المستوى العلمي والرياضي تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.