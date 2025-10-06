الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي فى ذكرى أكتوبر: النصر لا يمنح بل ينتزع

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ads

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى نصر أكتوبر أن النصر لا يمنح بل ينتزع.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2025  اليوم الإثنين ويوافق الذكرى 52 لنصر أكتوبر العظيم، الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس، وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة

ووجه الرئيس السيسي التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم ورجال القوات المسلحة البواسل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وأشاد الرئيس بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والاستقرار على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي نصر اكتوبر القوات المسلحة

الأكثر قراءة

في ذكرى نصر أكتوبر، رسالة من السيسي لـ ترامب

السيسي: التجربة المصرية مع إسرائيل أسست لسلام عادل رسخ الاستقرار

إقبال المواطنين على مقبرة مبارك في ذكرى نصر أكتوبر (فيديو وصور)

السيسي لـ المصريين: جيش مصر يحمي بلده ولا يهاب التحديات ويقف كالسد المنيع أمام التهديدات

السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنا بالكتاب وأنتم بالكتائب، الشعراوي يكشف تفاصيل لقائه مع أبطال أكتوبر 1973 على الجبهة

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

يمكنك ترديدها في الصباح، بعض جوامع دعاء النبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads