تطعيم لاعبي الأهلي ضد الملاريا قبل رحلة بورندي

انتهى الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بتطعيمات لاعبي الأهلي ضد الملاريا وبعض الأوبئة، وذلك قبل رحلة بورندي المقبلة استعدادا لمباراة إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ايجل نوار البورندي في ذهاب دور 32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التوقف الدولي

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 17 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.



وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

