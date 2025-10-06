الإثنين 06 أكتوبر 2025
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التوقف الدولي

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ايجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التوقف الدولي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إجل نوار البوروندي، يوم 17 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره  أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

