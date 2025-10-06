الإثنين 06 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

مايلي سايرس: جدول أعمالي ممتلئ لـ 4 سنوات قادمة

مايلي سايرس، فيتو
مايلي سايرس، فيتو

كشفت النجمة مايلي سايرس، أن جدول أعمالها ممتلئ لـ ٤ سنوات قادمة، وتحديدا حتى عام ٢٠٢٩.

وذكرت مايلي، في لقاء مصور، أنها كانت ترغب في أخذ استراحة لفترة من الزمن، وعند مراجعة جدول أعمالها اكتشفت أنه لديها التزامات حتى عام ٢٠٢٩.

مايلي سايرس تروج لأغنية Secrets بالزهور

في سياق متصل، أرسلت مايلي سايرس الزهور، وملاحظة مكتوبة بخط اليد إلى معجبيها أثناء إعلانها عن أغنيتها الجديدة "Secrets".

أطلقت النجمة الأمريكية مايلي سايرس، إعلانا تشويقًا لأغنيتها الجديدة "Secrets"، والتي روجت لها بطريقة مبتكرة، حيث أرسلت زهورًا، ورسائل مكتوبة بخط اليد إلى معجبيها.

وأهدت مايلي، أغنية Secrets، إلى والدها، الموسيقي الشهير بيلي راي سايرس، بعد مصالحتهما، بمناسبة عيد ميلاده الرابع والستين.

مايلي تكشف سبب عدم رغبتها في القيام بجولة غنائية

وكشفت مايلي عن سبب عدم قيامها بجولة فنية كبيرة للترويج لألبومها الجديد.

حيث قالت مايلي: "أتمنى لو كانت لديّ الرغبة، لكنني لا أملكها.. كما لا أعتقد أن هناك بنية تحتية تدعم الفنانين.. من الصعب الحفاظ على الرصانة أثناء السفر، وهي ركنٌ بالغ الأهمية في حياتي.. الناس يفقدون حياتهم وعقولهم. من الصعب جدًا الحفاظ على الصحة النفسية".

Image

مايلي سايرس أول فنانة من مواليد التسعينيات تحصل على نجمة في ممشى المشاهير

أصبحت المغنية الأمريكية، مايلي سايرس أول نجمة من مواليد التسعينيات تحصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود.

وذكرت عددا من المواقع الصحفية، أنه من المقرر أن تحصل مايلي سايرس، علي نجمة في ممر المشاهير، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما يعد تكريمها لها علي مسيرتها الفنية المتميزة.

