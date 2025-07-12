15 يوليو، مايلي سايرس ضيفة برنامج GOOD MORNING AMERICA

ستحل النجمة الأمريكية مايلي سايرس، ضيفة علي برنامج GOOD MORNING AMERICA، في ١٥ يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تتحدث مايلي سايرس، عن ألبومها الجديد Endless Summer Vacation، الذي صدر مؤخرا.

مايلي سايرس أول فنانة من مواليد التسعينيات تحصل على نجمة في ممشى المشاهير

أصبحت المغنية الأمريكية، مايلي سايرس أول نجمة من مواليد التسعينيات تحصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود.

وذكرت عدد من المواقع الصحفية، أنه من المقرر أن تحصل مايلي سايرس، علي نجمة في ممر المشاهير، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما يعد تكريمها لها علي مسيرتها الفنية المتميزة.

مايلي سايرس: توقفت عن ارتداء البكيني عامين بسبب التنمر

في سياق متصل، كشفت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، أنها توقفت عن ارتداء البكيني، لمدة عامين بسبب التنمر، وانتشار الميمات الساخرة من أدائها في حفل توزيع جوائز الفيديو الموسيقي عام ٢٠١٣.

وقالت مايلي في تصريحات صحفية: "كانت هناك بعض الميمات حول جسدي عام ٢٠١٣، كان الناس يسخرون مني بأشياء مختلفة وغير جذابة.. وما زلت أرى ذلك حتى يومنا هذا عندما أرتدي ملابس السباحة.. في الواقع، ذهبنا في رحلة، كانت رحلة نسائية بالكامل.. وكان الجميع يرتدي بيكيني خيطيًا باستثنائي.. كنت أرتدي شورتًا قصيرًا. لا أعرف حتى إن كان الناس يرتدون تانكيني.. كنت أرتدي قميصًا بدون أكمام، مثل امرأة عجوز.. وقالت أختي: "أنتِ أنتِ، لذا هذا رائع.. أعتقد أن هذا رائج الآن، أنتِ تجعلينه رائعًا.. ولكن كما تعلمين، هذا ما ترتديه الجدة على الشاطئ.. وصدمتني تلك الميمات، ما زلت أشعر بعدم الأمان تجاه تلك الميمات حول جسدي".

مايلي سايرس تكشف سر عن فيلم Hotel Transylvania

كما كشفت النجمة مايلي سايرس، أنها كانت في البداية من ضمن المرشحين لتجسيد الدور الرئيسي في فيلم الرسوم المتحركة الشهير "Hotel Transylvaniaـ فندق ترانسلفانيا"، لكن سيلينا جوميز حلت محلها لاحقًا.

وقالت مايلي: "على سبيل المزاح، اشتريتُ لحبيبي كعكة عيد ميلاد.. كنتُ الشخصية الرئيسية في فيلم "فندق ترانسلفانيا"، فطردوني واستبدلوني بسيلينا جوميز".

كما أوضحت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، أن أغلب أغانيها تتحدث فيها عن زوجها السابق ليام هيمسورث.

وذكرت مايلي، في حوار صحفي أن فترة طلاقها من ليام هيمسورث، كانت من أصعب الفترات في حياتها، وأنها ظلت تحبه لفترة طويلة، واستغرقت الكثير من الوقت والمجهود لتتخطي علاقتهما.

ألبوم مايلي سايرس الأخير

وأوضحت النجمة مايلي سايرس، سبب اختيارها لـEndless Summer Vacation "عطلة صيفية لا تنتهي" ليكون عنوان ألبومها الجديد.

وقالت مايلي في تصريحات إعلامية إنها أطلقت على ألبومها الأخير "Endless Summer Vacation ـ عطلة صيفية لا تنتهي". لتجنّب الترويج له قائلة: "لقد أطلقتُ على ألبومي الأخير عنوانًا ذكيًا (عطلة صيفية لا تنتهي) لأكون في (إجازة) وليكون ذلك جزءًا من ذوقي الجمالي. كل ما كان عليّ فعله هو التقاط صور لي بملابس السباحة والقول "ESV!"، وكان هذا هو الترويج.. قال جميع معجبيّ: "أنتم لا تروجون لهذا الألبوم!"، فقلتُ لهم: "سأُعدّ الألبوم التالي يا جماعة!".

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