الزيتون بـ ٦٠٠ جنيه، زيوت طبيعية بمعرض زهور الخريف بحديقة الحرية (فيديو وصور)

يواصل معرض زهور الخريف بحديقة الحرية بالزمالك استقطاب الشركات الرائدة في مجال المنتجات الطبيعية في دورته الجديدة والمميزة.

ويقول عبده الباسل، صاحب إحدى شركات الزيوت والمنتجات الطبيعية، لـ فيتو عن مشاركته الثانية في المعرض حاملًا معه باقة من الابتكارات الجديدة التي تتماشى مع متطلبات السوق وذوق العملاء الباحثين عن الجودة الخالية من الكيماويات.





أبرز المنتجات: عناية متكاملة بالزيوت الطبيعية

في صدارة المنتجات المعروضة، شامبو علاجي خالٍ من السلفات، وهو تركيبة فريدة مكونة من 7 زيوت طبيعية مختارة بعناية مثل الأرجان، جوز الهند، الجوجوبا، جنين القمح، الروزماري، والخروع. هذا الشامبو، الذي يهدف إلى العناية بالشعر، متوفر بسعر 250 جنيهًا.



و للعناية بمنطقة العين، ماسكرا علاجية حاصلة على ترخيص وزارة الصحة.

تتميز هذه الماسكرا بكونها شفافة وبدون لون لأن هدفها الأساسي علاجي، وتتكون من 7 زيوت طبيعية وفيتامين E وكولاجين طبيعي.

وقد طرحت بسعر ترويجي في المعرض يبلغ 270 جنيهًا بدلًا من 350 جنيهًا.

كما شملت المنتجات الجديدة للعناية بالجسم لمسة حرير

وهو سائل مرطب ومنعم غني بفيتامين E وزيوت عطرية، ويتميز برائحة العود العربي الجذابة، وسعره 270 جنيهًا.



واقي الشمس

وفي ظل الاهتمام المتزايد بالحماية من الشمس، قدم عبده الباسل واقي شمس بمكونات طبيعية يوفر حماية عالية تصل إلى 59 SPF بسعر 350 جنيهًا.



تنوع في منتجات البشرة والجسم العلاجية

لم يغفل الباسل عن أهمية الصابون العلاجي، حيث عرض صابون علاجي للوجه والجسم بمكونات طبيعية.

هذا الصابون متوفر بعدة أنواع مصممة خصيصًا لتناسب أنواع البشرة المختلفة: المختلطة، الدهنية، والجافة.

وتتنوع استخداماته بين الترطيب، التفتيح، إزالة آثار الحبوب، أو معالجة التجاعيد. وتتراوح أسعاره، حيث يبلغ سعر صابون لبان الدكر 150 جنيهًا، بينما تبلغ أسعار باقي أنواع الصابون 120 جنيهًا.

ومن المنتجات ذات الفوائد المتعددة، زيت الجنسنج

يساعد على الاسترخاء والهدوء والحد من العصبية والقلق ويساهم في تحسين النوم، بالإضافة إلى استخدامه في تفتيح وشد البشرة. سعره هو 300 جنيه.

مورد خدود طبيعي

ولمن يبحثون عن لمسة جمالية طبيعية، عرضت الشركة مورد خدود، وهو منتج طبيعي 100% يستخدم لتوريد الخدود والشفايف وتكبيرها، بسعر 200 جنيه.



حلول لمشاكل الشعر والجسم

في مجال العناية الشخصية اليومية، لفت الانتباه مزيل عرق طبيعي يتميز بقدرته على قتل بصيلات الشعر، تفتيح لون البشرة، والقضاء على رائحة العرق. يأتي بثلاث روائح منعشة هي الليمون واللافندر والنعناع، وسعره 130 جنيهًا.

أما بالنسبة لمشاكل الشعر المزمنة، فقدّم الباسل تركيبة للصلع الوراثي المكونة من 10 زيوت طبيعية مخصصة لعلاج التساقط والهيشان والصلع الوراثي. وتعتمد التركيبة على زيت الروزماري كعنصر أساسي مسؤول عن إنبات الشعر، ويبلغ سعرها 300 جنيه.

زيت الزيتون

كما تتضمن قائمة المعروضات زيت زيتون عالي الجودة يمكن استخدامه للطعام وللجسم والشعر، حيث يبلغ سعر اللتر 600 جنيه.

يذكر انه نطلق المعرض في يوم السبت الموافق 27 سبتمبر 2025، وهو مستمر في استقبال الجمهور على مدار نحو شهر كامل، حتى يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، بحديقة الحرية، التي تقع في موقع أمام دار الأوبرا المصرية في منطقة الزمالك.

