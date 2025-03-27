عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر، بحضور قيادات الوزارة والنادي، لمناقشة آليات تطوير الخدمات الرياضية، وتعزيز الأنشطة المقدمة للأعضاء، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية التي تساهم في تحقيق الاستدامة المالية للنادي.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على الدور المحوري للأندية الرياضية في تنمية المواهب ودعم الأنشطة المجتمعية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم من خلال مبادرات وبرامج تستهدف تحسين البنية التحتية، وتطوير الكوادر الفنية والإدارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

أشرف صبحي يجتمع بمسئولي نادي 6 أكتوبر لبحث آليات التطوير والفرص الاستثمارية

كما ناقش الاجتماع خطط النادي لاستضافة البطولات الرياضية، وسبل التعاون مع الوزارة لتنفيذ رؤية الدولة في الارتقاء بالرياضة المصرية، إلى جانب استعراض المشروعات الاستثمارية المقترحة التي تسهم في تنويع مصادر دخل النادي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات رياضية واجتماعية متميزة.

أشرف صبحي يجتمع بمسئولي نادي 6 أكتوبر لبحث آليات التطوير والفرص الاستثمارية

وزير الشباب والرياضة يستقبل أسرة لاعب الإسكواش محمد زكريا

فيما استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، أسرة لاعب الإسكواش الصاعد محمد زكريا، في لقاء استعرض خلاله الإنجازات التي حققها اللاعب مؤخرًا، واستعداداته للمحافل الرياضية المقبلة.

أشرف صبحي يؤكد دعم الوزارة لبطل الإسكواش الصاعد

وخلال اللقاء، تواصل الدكتور أشرف صبحي عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع محمد زكريا، حيث أكد له الوزير دعم الوزارة الكامل له وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمواصلة مسيرته الرياضية بنجاح، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للإسكواش.

وزير الشباب والرياضة يستقبل أسرة لاعب الإسكواش محمد زكريا

وأشاد أشرف صبحي بالمستوى المتميز الذي يقدمه محمد زكريا في البطولات المختلفة، مؤكدًا أن الوزارة تضع دعم الأبطال الرياضيين على رأس أولوياتها، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

ومن جانبها، أعربت أسرة اللاعب عن سعادتها بلقاء الوزير، وأكدوا حرصه على تطوير مستواه الفني والبدني لتحقيق مزيد من النجاحات في رياضة الإسكواش.

إنجازات محمد زكريا في الإسكواش رغم صغر سنه

ويحمل البطل المصري الصاعد محمد زكريا لقب بطولة العالم لناشئى الإسكواش بالمنافسات الفردية، والتى أقيمت فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 12 إلى 23 يوليو الماضي.

وفاز محمد زكريا في المباراة النهائية على جوو يونج نا بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-6، لتستعيد مصر اللقب بعد غياب 4 نسخ، حيث كان مصطفى عسل لاعب الأهلي هو المتوج بآخر لقب في 2019.

هذا الفوز لزكريا جعله أصغر على الإطلاق متوج بالبطولة، أصغر بثمانية أيام من حامل الرقم القياسى السابق الباكستاني جانشير خان فى عام 1986 وأصغر بـ 28 يومًا من رامى عاشور، آخر شاب يبلغ من العمر 16 عامًا يفوز بالبطولة، فى عام 2004.

ورغم صعوبة المنافسات وصغر سنه، يحتل محمد زكريا حاليًا التصنيف رقم 27 على العالم، ويعد زكريا أصغر لاعب يتوج ببطولة اسكواش بعد فوزه بلقب "LA".

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