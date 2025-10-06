الإثنين 06 أكتوبر 2025
دين ودنيا

خير أجناد الأرض، الإفتاء تؤكد صحة أحاديث فضل الجيش المصري

الجيش المصري، فيتو
الجيش المصري، فيتو

تحل علينا اليوم الإثنين ذكرى نصر أكتوبر العظيم، الذي سطَّر أعظم الملاحم للجيش المصري، وأعاد للأمة العربية والإسلامية مجدها وعزها.

 

حكم أحاديث فضل الجيش المصري

وفي السطور التالية، نستعرض مدى صحة أحاديث فضل الجيش المصري، مثل:

1- عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: حدثني عمر رضي الله عنه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض» فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأنهم في رباط إلى يوم القيامة».
2- «إذا فتح الله عليكم مصر استوصوا بأهلها خيرًا فإنه فيها خير جند الله».
3- «إن جند مصر من خير أجناد الأرض لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة».

 

مدى صحة أحاديث فضل الجيش المصري
مدى صحة أحاديث فضل الجيش المصري، فيتو

صحة أحاديث فضل الجيش المصري

وقالت دار الإفتاء إن الأحاديث المذكورة صحيحة المعاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مطعن على مضامينها بوجه من الوجوه؛ لأن الأئمة تلقت روايتها بالقبول ولم تردها، ولأنها واردة في الفضائل والأخبار، ولاتفاق المحدثين على أن أحاديث الفضائل يكتفى فيها بأقل شروط القبول في الرواية وتكون عندهم مقبولةً حسنة؛ لأنها لا يترتب عليها شيء من الأحكام.

الجيش المصري
الجيش المصري، فيتو

وأضافت الإفتاء: وقد وردت هذه الأحاديث بأكثر ألفاظها في خطبة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهي خطبة ثابتة مقبولة صحيحة بشواهدها، رواها أهل مصر وقبلوها، ولم يتسلط عليها بالإنكار أو التضعيف أحدٌ يُنسَب إلى العلم في قديم الدهر أو حديثه، ولا عبرة بمن يردُّها أو يطعن فيها هوًى أو جهلًا.

