إعلام عبرى: هدف إسرائيل التوصل لصفقة تبادل خلال 3 أيام

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن حركة حماس طالبت بالإفراج عن عدد من القيادات الفلسطينية البارزة ضمن المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين.

مطالب الحركة تتضمن شخصيات بارزة من الفصائل الفلسطينية

وأوضحت التقارير أن مطالب حماس تتضمن الإفراج عن أسرى محكومين بعقوبات طويلة، إضافة إلى شخصيات قيادية كانت قد شاركت في الانتفاضات الفلسطينية السابقة.

تل أبيب تسعى لإتمام الصفقة خلال 3 أيام

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن الهدف الإسرائيلي هو التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الوسطاء الإقليميون والدوليون لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وأكدت المصادر أن المفاوضات تسير في أجواء من التحفظ والتكتم الشديدين، وسط تفاؤل حذر من إمكانية تحقيق تقدم ملموس خلال الساعات القادمة.

وذكر موقع أكسيوس، في تقرير له، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بنتنياهو عقب موافقة حماس على خطته بشأن غزة.



أكسيوس: ترامب حث نتنياهو على قبول الصفقة بعد موافقة حماس



وأضاف أكسيوس، أن ترامب حث نتنياهو في الاتصال الهاتفي على قبول الصفقة بعد رد حماس.

