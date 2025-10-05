الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبرى: هدف إسرائيل التوصل لصفقة تبادل خلال 3 أيام

حركة حماس، فيتو
حركة حماس، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن حركة حماس طالبت بالإفراج عن عدد من القيادات الفلسطينية البارزة ضمن المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين.

مطالب الحركة تتضمن شخصيات بارزة من الفصائل الفلسطينية

وأوضحت التقارير أن مطالب حماس تتضمن الإفراج عن أسرى محكومين بعقوبات طويلة، إضافة إلى شخصيات قيادية كانت قد شاركت في الانتفاضات الفلسطينية السابقة.

تل أبيب تسعى لإتمام الصفقة خلال 3 أيام

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن الهدف الإسرائيلي هو التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الوسطاء الإقليميون والدوليون لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وأكدت المصادر أن المفاوضات تسير في أجواء من التحفظ والتكتم الشديدين، وسط تفاؤل حذر من إمكانية تحقيق تقدم ملموس خلال الساعات القادمة.

 

وذكر موقع  أكسيوس، في تقرير له، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  أجرى اتصالا هاتفيا بنتنياهو عقب موافقة حماس على خطته بشأن غزة.


أكسيوس: ترامب حث نتنياهو على قبول الصفقة بعد موافقة حماس 
 

وأضاف أكسيوس، أن ترامب حث نتنياهو في الاتصال الهاتفي على قبول الصفقة بعد رد حماس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلام عبري إسرائيل صفقة الأسرى حماس غزة القيادات الفلسطينية

مواد متعلقة

أكسيوس: ترامب حث نتنياهو على قبول الصفقة بعد موافقة حماس

ترامب: سنقضي على حماس بشكل كامل إن تمسكت بالسلطة

نتنياهو يزعم: "نجحنا في تحويل الوضع من عزلة إسرائيل إلى عزلة حماس"

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

ترامب يتراجع!

5 قرارات هامة لمجلس المحامين بشأن المواد محل الاعتراض بـ"الإجراءات الجنائية"

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة

المعلق عصام عبده يرد على اتهامه بالتحيز للزمالك أمام غزل المحلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: التأمل في خلق الإنسان هو مفتاح ترسيخ اليقين

ما حكم ضرب الزوج لزوجته ؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads