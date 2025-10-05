الإثنين 06 أكتوبر 2025
الأعلى للجامعات يعد كتيبا عن تاريخ انتصارات أكتوبر وأهم الرموز العسكرية المصرية

أعد المجلس الأعلى للجامعات كتيب عن تاريخ إنتصارات أكتوبر المجيدة،  وأهم الرموز العسكرية المصرية، وذلك لتعريفهم بتاريخ وانتصارات جيشهم العظيم وما قام به قادة الجيش المصري، في ذكرى انتصارات أكتوبر.

وأكد المجلس في بيان رسمي، أن ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة تعتبر لحظة فارقه في تاريخ الأمه العربية والتي حقق فيها الجيش المصري انتصارًا عظيمًا.

واضاف البيان انها حرب العزة والكرامة حيث أعادت حرب أكتوبر المجيدة الثقة إلى الجيوش المصريّة باستعادة أرضها.

وأشار المجلس إلى انه بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة،وفى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تأتى مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى».

 وتهدف المبادرة إلى الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية.
وايمانا بدور المجلس الأعلي للجامعات لإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.

ويمكن الإطلاع على الكتيب من هنــــــــــــــا

