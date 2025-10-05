غدا، أسرة مبارك وعدد من محبيه يحيون ذكرى انتصارات أكتوبر من داخل ضريحه

تحيي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وعدد من محبيه ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، غدا الاثنين من داخل مقبرته.

وقال حسن الغندور أحد محبي الرئيس الراحل إنه سيتم فتح ضريحه لاستقبال الراغبين في الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر، خصوصا أن الرئيس الراحل أحد أهم قادة حرب أكتوبر.

ومن المقرر وفقا للغندور مشاركة أفراد من أسرة مبارك على رأسهم السيدة سوزان مبارك ونجليه جمال وعلاء، بالإضافة إلى عدد من تلامذته ومحبيه.

