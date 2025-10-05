الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

غدا، أسرة مبارك وعدد من محبيه يحيون ذكرى انتصارات أكتوبر من داخل ضريحه

ضريح مبارك
ضريح مبارك

تحيي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وعدد من محبيه ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، غدا الاثنين من داخل مقبرته.

وقال حسن الغندور أحد محبي الرئيس الراحل إنه سيتم فتح ضريحه لاستقبال الراغبين في الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر، خصوصا أن الرئيس الراحل أحد أهم قادة حرب أكتوبر.

ومن المقرر وفقا للغندور مشاركة أفراد من أسرة مبارك على رأسهم السيدة سوزان مبارك ونجليه جمال وعلاء، بالإضافة إلى عدد من تلامذته ومحبيه. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك محمد حسني مبارك حسني مبارك حسن الغندور

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

ترامب يتراجع!

5 قرارات هامة لمجلس المحامين بشأن المواد محل الاعتراض بـ"الإجراءات الجنائية"

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

ترامب عن اتفاق غزة: صفقة عظيمة لإسرائيل

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: التأمل في خلق الإنسان هو مفتاح ترسيخ اليقين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads