3 طلاب من هندسة جامعة المنصورة الأهلية يحققون مراكز متقدمة ببطولة أفريقيا للكيك بوكسينج

بطل الكيك بوكس من
بطل الكيك بوكس من طلاب جامعة المنصورة الأهلية، فيتو

 حقق 3 من طلاب كلية الهندسة بالجامعة إنجازًا رياضيًا في بطولة كأس أفريقيا للكيك بوكسينج بعد منافسات قوية شهدت مشاركة عدد من أبرز اللاعبين، وذلك في إطار حرص  جامعة  المنصورة الأهلية على دعم طلابها الموهوبين وتمكينهم من التميز في مختلف المجالات.

 

حيث حصد المركز الأول  الطالب أحمد عبد الجواد يوسف  في أسلوب (Kick Light) والمركز الثاني في أسلوب (Light Contact) لوزن 84 كيلو.

 

فيما أحرز الطالب محمد هشام محمد إسماعيل المركز الثالث في أسلوب (Kick Light)، وحقق الطالب خالد هشام محمد إسماعيل المركز الثالث في أسلوب (Light Contact) في إنجاز يعكس تفوق طلاب الجامعة وقدرتهم على الجمع بين الالتزام الأكاديمي والتميز الرياضي. 

وفي هذا السياق، أعرب  الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، عن خالص تهانيه وتقديره للطلاب الثلاثة على هذا الإنجاز المشرّف، مشيرًا إلى أن ما حققوه يُعد مصدر فخر واعتزاز للجامعة، ويجسد ما توليه من اهتمامٍ بدعم طلابها وتشجيعهم على التميز في شتى المجالات.

وأكد  أن جامعة المنصورة الأهلية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم والرعاية لطلابها الموهوبين، بما يضمن لهم بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، ويعزز من قدرتهم على تمثيل الجامعة والوطن في المحافل الإقليمية والدولية.

