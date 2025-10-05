حالات وقواعد قبول طلاب دفعة 2023 بالمعاهد العليا والمتوسطة وموعد التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الأحد، فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 من الحاصلين على الشهادات الثانوية المختلفة (العامة والفنية)، للتقديم بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة للعام الجامعي 2025/2026.

ووجه الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد، بالاستجابة لطلبات أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الأعوام السابقة، حرصًا من الوزارة على دعم مستقبلهم التعليمي، وتأكيدًا لدورها في تيسير السبل لاستيعاب جميع الطلاب المستحقين للالتحاق بالتعليم العالي، من خلال فتح باب التقديم عبر الرابط المخصص لذلك.

موعد التقدم للالتحاق بالمعاهد الخاصة لطلاب دفعة 2023

وكشفت الوزارة، أنه يمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بأحد المعاهد الخاصة العليا أو المتوسطة من هذه الفئة فقط، التقدم لها من خلال رابط مخصص لذلك يمكنك الوصول إليه من هنــــــــــــــا.

وأوضحت الوزارة أن التقديم بدأ اعتبارا من اليوم الأحد 5 اكتوبر، ويستمر حتى الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٥.

ونستعرض خلال هذا التقرير الحالات المسموح لها بالتقديم من الطلاب دفعة 2023، الحاصلين على الثانوية العامة او الفنية.

حالات الطلاب المسموح لهم بالتقديم من دفعة 2023

طلاب لم يتقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ولم يتم ترشيحهم لأي من الكليات والمعاهد.

طلاب تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأحد المعاهد الخاصة ولم يستكملوا إجراءات قيدهم.

طلاب تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأي من المعاهد الفنية التابعة للوزارة أو كليات الجامعات الحكومية ولم يستكملوا إجراءات قيدهم.

القواعد المنظمة لقبول طلاب دفعة 2023 بالمعاهد العليا والمتوسطة

وفصل مكتب التنسيق الحالات المذكورة لهؤلاء الطلاب كلا على حده في الموافقة من عدمه على القيد بالمعاهد الخاصة طبقا للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وجاء ذلك كالتالي:

الطلاب الذين لم يتقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ولم يتم ترشيحهم لأي من الكليات والمعاهد، يتم إعطائهم فرصة استثنائية بأي من المعاهد الخاصة في ضوء رغبتهم وطبقًا لشروط وقواعد القبول والحد الأدنى المعلن لكل شهادة عام 2023.

الطلاب الذين تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأحدى المعاهد الخاصة، يتم إعادة قيدهم بفرصة استثنائية بالمعاهد التي تم ترشيحهم إليها.

الطلاب الذين تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأي من المعاهد الفنية التابعة للوزارة أو كليات الجامعات الحكومية ولم يستكملوا إجراءات قيدهم، ليتم إعطائهم فرصة استثنائية بأي من المعاهد الخاصة في ضوء رغبتهم وطبقًا لشروط وقواعد القبول والحد الأدنى المعلن لكل شهادة عام 2023، شريطة إحضار ما يفيد عدم استكمال إجراءات قيدهم بهذه الكليات والمعاهد من الجهة التي رشحوا إليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.