الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين يوفنتوس وميلان بالشوط الأول

يوفنتوس وميلان، فيتو
يوفنتوس وميلان، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد ميلان بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تجري مساء اليوم الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الايطالي.

يحتل ميلان المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فريق يوفنتوس المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

تشكيل يوفنتوس ضد ميلان

دي جريجوريو؛ جاتي، روجاني، كيلي؛ كالولو، لوكاتيلي، ماكيني، كامبياسو؛ كونسيساو، يلدز؛ ديفيد.

تشكيل ميلان أمام يوفنتوس

مايك مينان؛ توموري، غابيا، بافلوفيتش؛ سايلميكرز، فوفانا، مودريتش، رابيو، بارتيساجي؛ خيمينيز، بوليسيتش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يوفنتوس ضد ميلان ميلان يوفنتوس الدوري الإيطالي

مواد متعلقة

تشكيل مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي

نابولي يفوز على جنوى ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

روما يفوز على فيورنتينا 2-1 وينتزع صدارة الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يكتسح كريمونيزي برباعية في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

كواليس غضب جون إدوارد من مجلس الزمالك

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

عنده 600 مصيبة، نضال الأحمدية تكشف تطورات جديدة في قضية فضل شاكر

ترامب يتراجع!

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

نتنياهو يراوغ بالمفاوضات ويلغي زيارة الوفد الإسرائيلي إلى مصر المقررة غدا

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزرع في المنام وعلاقته بقدوم الأخبار السعيدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي: الشكر كلمة السر في تمكين الإنسان ومواجهة الشيطان (فيديو)

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads