السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنتر ميلان يكتسح كريمونيزي برباعية في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان
إنتر ميلان

الدوري الإيطالي، اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره كريمونيزي، برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

سيطر إنتر ميلان مبكرا على مجريات الأمور مستغلا عاملي الأرض والجمهور، ليخطف هدف التقدم في الدقيقة السادسة عن طريق مهاجمه لاوتارو مارتينيز.

وفي الدقيقة 38، أضاف الفرنسي آنجي يوان بوني هدف إنتر ميلان الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر بثنائية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل إنتر ميلان تفوقه ليسجل هدفين عن طريق فيدريكو ديماركو ونيكولو باريلا في الدقيقتين 55 و57.

فيما رد فريق كريمونيزي بهدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 87 عن طريق فيدريكو بونازولي لينتهي اللقاء بفوز كبير لفريق إنتر ميلان برباعية مقابل هدف. 


تشكيل إنتر ميلان أمام كريمونيزي في الدوري الإيطالي

وجاء تشكيل إنتر ميلان أمام كريمونيزي في الدوري الإيطالي كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: ستيفان دي فري – مانويل أكانجي – أليساندرو باستوني

خط الوسط: هنريك مخيتاريان – نيكولو باريلا – دافيد فراتيسي – دينزل دومفريس – فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز – يوان بوني

 

ترتيب إنتر ميلان وكريمونيزي في الدوري الإطيالي 

بتلك النتيجة يرتفع رصيد إنتر ميلان إلى 12 نقطة من 6 مواجهات، في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف إيه سي ميلان ونابولي وروما الذين خاضوا حتى الآن 5 مباريات فقط.

 

ميلان يتصدر الدوري الإيطالي

وكان إيه سي ميلان فاز على نابولي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي على ملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

أهداف مباراة ميلان ضد نابولي وحالة الطرد

سجل هدفي ميلان، ألكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة 3، كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 31، بينما سجل كيفين دي بروين هدف نابولي من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

وتعرض بيرفس إستوبينان لاعب ميلان للطرد في الدقيقة 57.

بهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن نابولي وروما في المركز الثاني.

تشكيل ميلان ضد نابولي

ماينان؛ توموري، جابيا، بافلوفيتش؛ سايلميكرز، فوفانا، مودريتش، رابيو، إستوبينان، بوليسيتش، خيمينيز.

تشكيل نابولي أمام ميلان

ميريت، دي لورينزو، ماريانوتشي، خوان جيسوس، جوتيريز؛ لوبوتكا، بوليتانو، أنجويسا، دي بروين، مكتوميناي، هويلوند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي إنتر ميلان كريمونيزي إنتر ميلان وكريمونيزي لاوتارو مارتينيز

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على كريمونيزي بثنائية في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، روما يخسر من ليل 0/1 وحارس الفريق الفرنسي يتصدى لـ3 ضربات جزاء

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

بعد تدهور النتائج، مجلس الزمالك يطالب جون إدوارد بإقالة يانيك فيريرا

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

بكاء حسين الشحات بعد تعرضه للإصابة أمام كهرباء الإسماعيلية (فيديو)

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

عناوين معامل تحاليل المخدرات والمسكرات لطالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

كيف يعامل الإنسان مع من أساء إليه؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تبدأ غدا، الأعمال المستحبة في الأيام البيض لشهر ربيع الثاني

المزيد
الجريدة الرسمية
ads