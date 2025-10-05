الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر تحشد لدعم العناني قبل يوم الحسم في اليونسكو

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بالمندوبين الدائمين لتركيا والبرازيل وبنجلاديش واليابان وقطر والسعودية ولوكسمبورج والإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وذلك خلال زيارته إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة التي تشهد انتخابات على منصب مدير عام المنظمة يوم الاثنين ٦ أكتوبر.

تأتى هذه اللقاءات في إطار الجهود المكثفة المبذولة لدعم حملة الدكتور خالد العناني مرشح مصر فى الانتخابات لمنصب مدير عام المنظمة، وحشد التأييد من الدول المختلفة. 

وأثنى المندوبون الدائمون على مهنية وخبرة المرشح المصرى وما يتمتع به من كفاءة تؤهله لتولى هذا المنصب الرفيع، مؤكدين دعمهم للترشيح المصري.

