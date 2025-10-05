مدير أوقاف الإسكندرية يجتمع بأعضاء اللجنة الفرعية بديوان عام المديرية

عقد الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الفرعية بمكتبه بديوان عام المديرية.



وقد تناول الاجتماع بحث آليات العمل ومتابعة تنفيذ المهام المنوطة باللجنة، والتي من أبرزها متابعة ملحقات المساجد، ومتابعة المستأجرين، وتحصيل الإيجارات الخاصة بها، بما يضمن الحفاظ على أموال الوقف وتنميتها في إطار من الانضباط والشفافية.



وخلال الاجتماع، أكد الدكتور نجاح راجح على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق بين الإدارات المختلفة لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الأداء، مشددًا على أن أموال الوقف أمانة يجب صونها وتنميتها لخدمة بيوت الله.



وفي ختام اللقاء، وجّه مدير المديرية الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم المخلصة، داعيًا إلى استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رسالة الأوقاف السامية في خدمة الدعوة ورعاية بيوت الله.



