الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير أوقاف الإسكندرية يجتمع بأعضاء اللجنة الفرعية بديوان عام المديرية

الاسكندريه
الاسكندريه

عقد الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، اجتماعًا مع  أعضاء اللجنة الفرعية بمكتبه بديوان عام المديرية.

مقترح بمشاركة "للعدالة وجه آخر" في رمضان 2026

ممرات بديلة جاهزة، غلق مزلقانات السحارة ببني سويف 48 ساعة للصيانة


وقد تناول الاجتماع بحث آليات العمل ومتابعة تنفيذ المهام المنوطة باللجنة، والتي من أبرزها متابعة ملحقات المساجد، ومتابعة المستأجرين، وتحصيل الإيجارات الخاصة بها، بما يضمن الحفاظ على أموال الوقف وتنميتها في إطار من الانضباط والشفافية.


وخلال الاجتماع، أكد الدكتور نجاح راجح على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والتنسيق بين الإدارات المختلفة لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الأداء، مشددًا على أن أموال الوقف أمانة يجب صونها وتنميتها لخدمة بيوت الله.


وفي ختام اللقاء، وجّه مدير المديرية الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم المخلصة، داعيًا إلى استمرار العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رسالة الأوقاف السامية في خدمة الدعوة ورعاية بيوت الله.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور نجاح عبدالرحمن الاسكندرية اوقاف

مواد متعلقة

مقترح بمشاركة "للعدالة وجه آخر" في رمضان 2026

ممرات بديلة جاهزة، غلق مزلقانات السحارة ببني سويف 48 ساعة للصيانة

نقابة الصحفيين تعرض 4 أفلام مُرممة توثق ملحمة العبور بحرب أكتوبر (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

ترامب يتراجع!

5 قرارات هامة لمجلس المحامين بشأن المواد محل الاعتراض بـ"الإجراءات الجنائية"

تأكيدا لـ فيتو، المقاولون العرب يعلن رسميا تعيين سامي قمصان مديرا فنيا

الشرقية تكرم مبشر السادات بالنصر، إطلاق اسم الشيخ عبد الحليم محمود على ميدان باتا ببلبيس

من قصص القرآن الكريم، كم يوما مكث يونس في بطن الحوت؟

كواليس اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة بمنطقة سقارة

المعلق عصام عبده يرد على اتهامه بالتحيز للزمالك أمام غزل المحلة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز أخذ الفتوى من الكتب دون الرجوع إلى أهل التخصص؟ الإفتاء ترد

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: التأمل في خلق الإنسان هو مفتاح ترسيخ اليقين

ما حكم ضرب الزوج لزوجته ؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads