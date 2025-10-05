الأحد 05 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

مقترح بمشاركة "للعدالة وجه آخر" في رمضان 2026

ياسر جلال، فيتو
ياسر جلال، فيتو

علمت “فيتو” من أحد العاملين في مسلسل "للعدالة وجه آخر"، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، أن هناك مقترحًا بطرح العمل ضمن السباق الرمضاني المقبل، إلا أن القرار النهائي بشأن موعد عرضه لم يُحسم حتى الآن.

ونشر الفنان ياسر جلال، عددا من الصور، ضمن كواليس مسلسل “للعدالة وجه آخر”، الذي يقوم ببطولته بجانب عدد من النجوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلا: “حابب أوجّه شكر خاص لكل فريق العمل الرائع اللي شارك في صناعة مسلسل للعدالة وجه أخر، وكان شرف كبير إني أكون جزء من الفريق ده، وإن شاء الله تستمتعوا بالعمل قريبًا”.

وأنهى الفنان ياسر جلال وأسرة مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” جميع مشاهد العمل داخل قاعة المحكمة، تمهيدا لعرضه في نهاية الموسم. 

وتشهد أحداث المسلسل خلافات زوجية بين المذيع الذي يلعب دوره ياسر جلال، وزوجته الطبيبة النفسية التي تلعب دورها الفنانة أروى جودة، بسبب تربية ابنهما.

ويستطيع الفنان ياسر جلال خلال أحداث مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” أن يثبت براءته من تهمة القتل التي تنسب إليه في بداية الأحداث.

أبطال مسلسل للعدالة وجه آخر  

يشارك في مسلسل “للعدالة وجه آخر” بجانب ياسر جلال كل من: نوران ماجد، أروى جودة، ومحمد جميكا، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.  

ياسر جلال للعدالة وجة آخر مسلسلات رمضان 2026

