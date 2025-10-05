إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في إيلات للتحذير من تسلل مسيرة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار دوت في إيلات للتحذير من تسلل مسيرة.

صافرات الإنذار تدوي في إيلات

وأكد الإعلام الإسرائيلي، أنه تم إطلاق صواريخ اعتراضية في سماء إيلات عقب تسلل طائرة مسيرة.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أن هناك تعطل هبوط طائرة إسرائيلية في مطار إيلات عقب تسلل مسيرة.

استخدام صاروخ فرط صوتي في القدس المحتلة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، أن القوات المسلحة التابعة للجماعة نفذت عملية باستخدام صاروخ فرط صوتي في القدس المحتلة.

وقال سريع، في بيان اليوم الأحد، إن الصاروخ الذي أطلقته القوات المسلحة أصاب هدفه بنجاح في القدس المحتلة.

وأضاف الناطق العسكري باسم الحوثيين: "الصاروخ الذي أطلقته قواتنا المسلحة أصاب أهدافًا حساسة بنجاح".

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض سلاح الجو صاروخًا أُطلق من اليمن، مضيفًا: عقب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في عدة مناطق من البلاد، اعترض سلاح الجو صاروخا أُطلق من اليمن.

وأوضح أن عملية الاعتراض تمت دون وقوع أضرار أو إصابات.

وأفادت مصادر وناشطون بأن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بإسرائيل، وسمعت أصوات انفجارات قد تكون ناجمة عن عملية الاعتراض.

وقال موقع "واي نت" العبري "دخل مئات الآلاف من الإسرائيليين مناطق محمية إثر إطلاق صاروخ من اليمن، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار الساعة 4:57 صباحًا".

وأفادت وكالة نجمة داود الحمراء بأنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو حوادث تحطم.

وانطلقت صفارات الإنذار في مدن الرملة، وبئر يعقوب، واللد، ورحوفوت، وفي العديد من المناطق في لخيش والضفة الغربية، وبمنطقة البحر الميت.

وتأخرت رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية لفترة وجيزة في الجو بسبب توقف مؤقت للعمليات في مطار بن جوريون، وفقا لـ"واي نت".

