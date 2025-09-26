الجمعة 26 سبتمبر 2025
خارج الحدود

سماع دوي انفجارات في إيلات عقب اختراق مسيرة يمنية للأجواء

سماء ايلات،فيتو
سماء ايلات،فيتو

أفادت تقارير إخبارية بسماع دوي انفجارات في "إيلات" عقب اختراق مسيرة يمنية للأجواء.

وأوضحت التقارير أن جيش الاحتلال يزعم أن صافرات الإنذار دوت بفعل "تشخيص خاطئ" في "إيلات".

وجاء ذلك بعدما شن طيران الاحتلال غارة على محيط صيدلية طالب في مخيم الشاطئ بـ غزة

كما قصفت مدفعية الاحتلال  مناطق جنوب حي الصبرة، جنوب مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأفاد مصدر في مستشفى العودة بغزة باستشهاد 7 فلسطينيين جدد جراء قصف من مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات.

 ارتفاع عدد الشهداء إلى 34 فلسطينيا منذ فجر اليوم

وأفادت مصادر طبية في غزة، بارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الجمعة إلى 34 بينهم 23 في مدينة غزة.

التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى الإسرائيليين

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس: أجريت محادثات جيدة مع نتنياهو بشأن غزة.

وأضاف ترامب: التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى الإسرائيلين بات قريبًا جدًّا.

نتنياهو يتحدى العالم

بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأربعاء: إنه لن تقام دولة فلسطينية -وذلك على حد تعبيره.

وزعم نتنياهو: “استسلام بعض القادة المخزي للإرهاب الفلسطيني لن يكون ملزما لـ إسرائيل بأي شكل من الأشكال”.

