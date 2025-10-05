نتنياهو يعقد أول اجتماعاته مع رئيس الشاباك الجديد دافيد زيني

عقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول اجتماع رسمي له مع رئيس “الشاباك” جهاز الأمن العام الجديد دافيد زيني، وذلك بعد أيام من توليه منصبه رسميًا خلفًا للرئيس السابق للجهاز.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في مقر رئاسة الحكومة في القدس المحتلة، أكد نتنياهو أن أمام الجهاز "الكثير من العمل" في المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الهدف الرئيسي هو تحقيق أمن إسرائيل في ظل التحديات الأمنية الإقليمية الراهنة.

نتنياهو: يجب تحقيق أمن إسرائيل بكل الوسائل

وقال نتنياهو في مستهل اللقاء:"هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. يجب أن نواصل الجهود لتحقيق أمن إسرائيل في كل الساحات، داخل الحدود وخارجها."

وأضاف أن التعاون بين الحكومة وأجهزة الأمن سيستمر بوتيرة عالية لضمان الجاهزية الميدانية والاستخباراتية، مشيرًا إلى أن “جهاز الشاباك يؤدي دورًا محوريًا في حماية الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب”.

زيني يتعهد بمواصلة العمل لحماية المواطنين

من جانبه، عبّر رئيس الشاباك الجديد دافيد زيني عن تقديره للثقة التي مُنحت له، مؤكدًا أن الجهاز سيواصل العمل “ليلًا ونهارًا لحماية مواطني إسرائيل والحفاظ على أمنها القومي”.



وأشار زيني إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين الأجهزة الأمنية والجيش والحكومة، خصوصًا في ظل التحديات المستمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

تغيير في قيادة الأمن الداخلي

ويُعد زيني من القيادات الأمنية المخضرمة، حيث شغل خلال السنوات الماضية مناصب رفيعة داخل الشاباك، تتعلق بمتابعة التهديدات الأمنية في الضفة الغربية، وتطوير القدرات الاستخباراتية الميدانية.



ويأتي تعيينه في وقت تشهد فيه إسرائيل تصاعدًا في التوترات الأمنية والسياسية، ما يجعل ملف الأمن الداخلي على رأس أولويات الحكومة.

