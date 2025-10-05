الأحد 05 أكتوبر 2025
مصادر إسرائيلية: تفاؤل حذر في أوساط الوفد المفاوض بشأن اتفاق غزة

أفادت مصادر سياسية إسرائيلية بوجود تفاؤل حذر داخل أوساط الوفد المفاوض الإسرائيلي المشارِك في مباحثات اتفاق غزة، مشيرةً إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تقدّمًا ملموسًا في عدد من الملفات الخلافية، إلا أن هناك مخاوف من عقبات قد تظهر في اللحظات الأخيرة قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن تلك المصادر قولها: إن المفاوضات الجارية برعاية دولية وإقليمية تشهد تضييقًا في الفجوات بين الأطراف، خصوصًا فيما يتعلق بملفي تبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

دور أمني بارز داخل الوفد الإسرائيلي

وأكدت التقارير أن الوفد الإسرائيلي يضم مسؤولين بارزين من الموساد وجهاز الأمن العام (الشاباك) إلى جانب ممثلين من الجيش، في إشارة إلى أن إسرائيل تتعامل مع المفاوضات على أنها ملف أمني واستراتيجي لا يقل أهمية عن الجوانب السياسية.

وبحسب المصادر، فإن الوفد أجرى خلال الساعات الماضية مشاورات مكثفة مع القيادة السياسية في تل أبيب لتقييم الموقف وإعداد التصور النهائي لأي اتفاق محتمل.

تحفظات تتعلق بالتنفيذ وضمانات الاستقرار

ورغم الأجواء الإيجابية، عبّر بعض أعضاء الوفد عن تحفظات تتعلق بآلية تنفيذ الاتفاق، لاسيما ما يخص ضمانات الالتزام من الأطراف كافة، واستمرارية وقف إطلاق النار في المدى البعيد.
كما تخشى إسرائيل من أن تؤدي ضغوط سياسية داخلية إلى إبطاء أو تعديل بعض البنود، خصوصًا تلك المرتبطة بالإفراج عن الأسرى وتوسيع المساعدات.

إشارات إيجابية من القاهرة وتوقعات حذرة

وبحسب القنوات الإسرائيلية، فإن الوسطاء في القاهرة أبلغوا الجانبين بأن التفاهمات "اقتربت أكثر من أي وقت مضى"، وأن الإعلان الرسمي قد يتم "في غضون أيام" إذا لم تطرأ عقبات جديدة.

واختتمت المصادر بالقول إن الوفد الإسرائيلي "متفائل بتحقيق اختراق قريب"، لكنه يلتزم الهدوء الإعلامي إلى حين التأكد من استقرار بنود الاتفاق واستيفاء كل الجوانب الأمنية والإنسانية.

