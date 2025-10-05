الأحد 05 أكتوبر 2025
نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة

بنيامين نتنياهو،
بنيامين نتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل لن تسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، مؤكدا أن تل أبيب ستكون مسؤولة ومشاركة في عملية نزع سلاح القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال اجتماع أمني: إن "أي ممثل عن حماس أو السلطة الفلسطينية لن يكون جزءا من إدارة غزة في المستقبل"، مشيرا إلى أن "أمن إسرائيل يتطلب تغييرا جذريا في الواقع الأمني والسياسي داخل القطاع".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل ستكون مسئولة ومشاركة في نزع سلاح غزة بالكامل"، مؤكدا أن هذا الأمر "شرط أساسي لأي ترتيبات مستقبلية".

وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية حول ملف الرهائن، ادعي رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن حكومته "لن تتقدم نحو أي من البنود في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل إطلاق سراح جميع الرهائن، الأحياء والأموات".

كما حذر نتنياهو، قائلا: "إذا لم يُفرج عن الرهائن بحلول نهاية المهلة التي حددها الرئيس ترامب، فستعود إسرائيل إلى القتال بدعم كامل من جميع الدول المعنية".

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة مصرية وقطرية، وسط مؤشرات على تقدم محدود في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

