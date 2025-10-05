قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو: إنه لا يمكن إطلاق سراح الأسرى بينما تسقط القنابل ويستمر القتال.

وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكن إطلاق سراح الأسرى بينما تسقط القنابل على غزة

وأضاف روبيو -في تصريحات لشبكة "إن بي سي"- أن ما يلزم الآن هو القيام بتهيئة الظروف لإطلاق سراح الأسرى.

وأشار روبيو إلى أن موافقة حماس على إطار العمل لإطلاق سراح الأسرى إنجاز كبير، وهناك ضغط دولي كبير عليها.

وعبّر روبيو عن حاجة الولايات المتحدة إلى مشاركة قطر ودول أخرى لتحريك الأمور فيما يتعلق بالاتفاق بشأن غزة.

