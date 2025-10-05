الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله يؤيد رد حماس على خطة ترامب

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعرب حزب الله عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية الفصائل ‏فيما يخص خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.‏

 وأكد الحزب في بيان، أن هذا الموقف يأتي من حرصه الشديد على وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، مع ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوقها، وفق البيان.

ورأى أيضًا أن وحدة الشعب ‏الفلسطيني وحقوقه الوطنية ‏المشروعة هي الإطار الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي ستؤدي ‏إلى انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب ‏من إدارة شؤونهم بأنفسهم، ‏ورفض أي وصاية خارجية.‏ 

ودعا الحزب جميع الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني ‏وموقف حركة حماس والقوى الفلسطينية كافة، ودعمها على جميع الصعد ‏لوقف الحرب، بحسب البيان. 

جاء هذا على الرغم من أن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم كان حذر، أمس السبت، من أخطار في خطة ترامب الهادفة، معتبرًا أن إسرائيل تسعى من خلالها إلى تحقيق ما عجزت عن تحقيقه في الحرب المتواصلة منذ عامين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الحرب الإسرائيلية علي غزة الحرب الإسرائيلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مواد متعلقة

كيف عالجت حركة حماس النقاط الرئيسية في خطة ترامب؟

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة

غير مريح ومقلق، علاء مبارك يكشف عن مخاوف إنشاء مجلس لإدارة غزة في خطة ترامب

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

3 صور ترصد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري

رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن الفئات الأكثر احتياجا

بسبب “اللعب النظيف”، حدث استثنائي ينتظر منتخب مصر في مونديال الشباب

إيقاف مدرب "سيدات الأهلي" وتغريمه ماليا بعد مباراة الفريق الأخيرة

تصفيات المونديال، فتح باب الحجز لحضور مباراة مصر أمام غينيا بيساو

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بالتردد في اتخاذ القرار

نذرت أن أصوم، ولكنّي عجزت عن الوفاء بالنذر لعذر، فماذا أفعل؟ الأزهر يرد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads