حزب الله يؤيد رد حماس على خطة ترامب

أعرب حزب الله عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة حماس بالتشاور والتنسيق مع بقية الفصائل ‏فيما يخص خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.‏

وأكد الحزب في بيان، أن هذا الموقف يأتي من حرصه الشديد على وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، مع ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوقها، وفق البيان.

ورأى أيضًا أن وحدة الشعب ‏الفلسطيني وحقوقه الوطنية ‏المشروعة هي الإطار الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي ستؤدي ‏إلى انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب ‏من إدارة شؤونهم بأنفسهم، ‏ورفض أي وصاية خارجية.‏

ودعا الحزب جميع الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني ‏وموقف حركة حماس والقوى الفلسطينية كافة، ودعمها على جميع الصعد ‏لوقف الحرب، بحسب البيان.

جاء هذا على الرغم من أن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم كان حذر، أمس السبت، من أخطار في خطة ترامب الهادفة، معتبرًا أن إسرائيل تسعى من خلالها إلى تحقيق ما عجزت عن تحقيقه في الحرب المتواصلة منذ عامين.

