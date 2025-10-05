السيطرة على حريق بكافيه شهير في الإسكندرية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق هائل اندلع، ظهر اليوم الأحد، في كافيه على ترام الرمل بمنطقة شدس شرقي الإسكندرية، دون تأثير على حركة الترام.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد نشوب حريق في كافيه على الترام بين منطقتي شدس وجناكليس.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق في كافيه شهير أسفل عقار وتصاعد الدخان وألسنة النيران.

وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق، ومنعوا امتداد النيران لباقي طوابق العقار، وذلك دون تأثير على حركة الترام.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

