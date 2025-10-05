الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روبيو: نأمل حل 90% من خطة ترامب عندما تصل فرقنا إلى القاهرة

مارك روبيو، فيتو
مارك روبيو، فيتو

قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو: نأمل أن تكون 90% من قضايا الاتفاق بين حماس وإسرائيل قد حلت عندما تصل فرقنا إلى القاهرة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكن إقامة سلطة للحكم بقطاع غزة دون حماس في ثلاثة أيام، كما لا يمكن  أن نتحدث الآن عن نهاية الحرب في غزة وهناك بعض الأمور يتعين القيام بها.

 وتابع: المرحلة الثانية من المفاوضات بشأن غزة ستتناول نزع السلاح ولن تكون سهلة، مضيفًا: هناك اجتماعات بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس ونأمل الانتهاء من الترتيبات اللوجستية بسرعة.

وجدد رئيس وزراء الاحتلال  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التأكيد على أن السلطة الفلسطينية لن تحكم غزة، حتى بعد انتهاء الحرب، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الأحد، ومنع دخول المساعدات الغذائية.

وقال نتنياهو في تصريحات صحيفة: "لن يشارك أي ممثل عن حماس أو السلطة في إدارة القطاع"، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

كما أكد أن إسرائيل تنتقل إلى تنفيذ أي بند من بنود الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، قبل "الإفراج عن كل الرهائن" الإسرائيليين. 

وقال: "إذا لم يُفرَج عن كل الرهائن قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب، فسنستأنف القتال بدعم كاملٍ من جميع الدول المعنية"، حسب تعبيره.

وشدد على أن إسرائيل ستكون مسؤولة ومشاركة في نزع السلاح من غزة، إلى ذلك، اعتبر نتنياهو أن حكومته نجحت في تحويل الوضع برمته من عزلة إسرائيل إلى عزلة حماس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية الامريكي إسرائيل السلطة الفلسطينية بنيامين نتنياهو حماس وإسرائيل دونالد ترامب

مواد متعلقة

كيف عالجت حركة حماس النقاط الرئيسية في خطة ترامب؟

نتنياهو يزعم: "نجحنا في تحويل الوضع من عزلة إسرائيل إلى عزلة حماس"

قيادي بجيش الاحتلال: إسرائيل هي الخاسر الأكبر من عدم توقيع الاتفاق مع حماس

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

3 صور ترصد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري

رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن الفئات الأكثر احتياجا

بسبب “اللعب النظيف”، حدث استثنائي ينتظر منتخب مصر في مونديال الشباب

إيقاف مدرب "سيدات الأهلي" وتغريمه ماليا بعد مباراة الفريق الأخيرة

تصفيات المونديال، فتح باب الحجز لحضور مباراة مصر أمام غينيا بيساو

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بالتردد في اتخاذ القرار

نذرت أن أصوم، ولكنّي عجزت عن الوفاء بالنذر لعذر، فماذا أفعل؟ الأزهر يرد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads