مع استمرار ارتفاعها في الأسواق، هل تصل أسعار الطماطم لـ 50 جنيهًا؟

سجلت أسعار الطماطم ارتفاعات ملحوظة في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، ليصل سعر كيلو الطماطم من 20 إلى 33 جنيهًا.

فما هي أسباب تفاوت سعر الطماطم في الأسواق،وهل تواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة؟

أسعار الطماطم متفاوتة حسب جودة الثمرة

قال أسامة سيد تاجر خضروات بأحد الأسواق الشعبية، إن أسعار الطماطم متفاوتة حسب جودة الثمرة، وهل هي طازجة أم مخزنة لأيام، إذ ترتفع أسعار الطماطم الطازجة عن المخزنة.

قفص الطماطم يصل لـ 450 جنيها في سوق الجملة

وأوضح أن قفص الطماطم البلدي وزن من 20 إلى 22 كيلو؛ يتراوح بين 150 إلى 350 جنيهًا في سوق الجملة، للطماطم ذات الجودة العادية، لكن يوجد قفص طماطم بنفس الوزن ويتراوح سعره من 400 إلى 450 جنيهًا في أسواق الجملة، وهي للثمار ذات الجودات العالية والطازجة.

أسباب ارتفاع سعر الطماطم

وأشار إلى أن السبب في ارتفاع أسعار الطماطم لتتراوح بين 18 و20 جنيهًا للكيلو في سوق الجملة، يرجع إلى انخفاض الكميات المعروضة من الطماطم، إذ أثرت درجات الحرارة المرتفعة على الثمار، وزادت إصابات الطماطم، وعليه تضررت إنتاجية الطماطم، ومع إنتهاء موسم العروة الصيفية وانخفاض الكميات، ارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق.

هل تصل أسعار الطماطم لـ 50 جنيهًا؟

وتوقع أن تستمر الارتفاعات في أسعار الطماطم، لكنها لن تصل لأسعار الماضي إذ وصلت لـ 50 جنيهًا، وأن أعلى سعر قد تصل له الطماطم في الأسواق هو 40 جنيهًا.

موعد انخفاض سعر الطماطم

وتوقع أن تستمر أزمة ارتفاع أسعار الطماطم خلال شهر أكتوبر الجاري، وأن تبدأ أسعار الطماطم في الانخفاض بدءً من الأسبوع الثاني من نوفمبر المقبل، بالتزامن مع طرح إنتاجية العروة الشتوية.

أسعار الطماطم البلدي والشيري في المحال التجارية

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار الطماطم البلدي والشيري في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، وهي كالأتي:

تراوح سعر كيلو طماطم طازجة بين 20 و33 جنيهًا. بلغ سعر كيلو الطماطم بلدي معبأة نحو 35 جنيهًا. بلغ سعر طبق طماطم عضوية الزراعة وزن 900 جرام نحو 64 جنيهًا. بلغ سعر طماطم بلدي معبأة مافا وزن كيلو نحو 60 جنيهًا. بلغ سعر طماطم شيري وزن 500 جرام نحو 140 جنيهًا.

