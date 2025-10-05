الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مع استمرار ارتفاعها في الأسواق، هل تصل أسعار الطماطم لـ 50 جنيهًا؟

ارتفاع أسعار الطماطم
ارتفاع أسعار الطماطم اليوم، فيتو

سجلت أسعار الطماطم ارتفاعات ملحوظة في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، ليصل سعر كيلو الطماطم من 20 إلى 33 جنيهًا.

فما هي أسباب تفاوت سعر الطماطم في الأسواق،وهل تواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة؟

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم، فيتو
ارتفاع أسعار الطماطم اليوم، فيتو

 أسعار الطماطم متفاوتة حسب جودة الثمرة

قال أسامة سيد تاجر خضروات بأحد الأسواق الشعبية، إن أسعار الطماطم متفاوتة حسب جودة الثمرة، وهل هي طازجة أم مخزنة لأيام، إذ ترتفع أسعار الطماطم الطازجة عن المخزنة.

قفص الطماطم يصل لـ 450 جنيها في سوق الجملة

وأوضح أن قفص الطماطم البلدي وزن من 20 إلى 22 كيلو؛ يتراوح بين 150 إلى 350 جنيهًا في سوق الجملة، للطماطم ذات الجودة العادية، لكن يوجد قفص طماطم بنفس الوزن ويتراوح سعره من 400 إلى 450 جنيهًا في أسواق الجملة، وهي للثمار ذات الجودات العالية والطازجة.

 

أسباب ارتفاع سعر الطماطم

وأشار إلى أن السبب في ارتفاع أسعار الطماطم لتتراوح بين 18 و20 جنيهًا للكيلو في سوق الجملة، يرجع إلى انخفاض الكميات المعروضة من الطماطم، إذ أثرت درجات الحرارة المرتفعة على الثمار، وزادت إصابات الطماطم، وعليه تضررت إنتاجية الطماطم، ومع إنتهاء موسم العروة الصيفية وانخفاض الكميات، ارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق.

هل تصل أسعار الطماطم لـ 50 جنيهًا؟

وتوقع أن تستمر الارتفاعات في أسعار الطماطم، لكنها لن تصل لأسعار الماضي إذ وصلت لـ 50 جنيهًا، وأن أعلى سعر قد تصل له الطماطم في الأسواق هو 40 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم، فيتو
ارتفاع أسعار الطماطم اليوم، فيتو

موعد انخفاض سعر الطماطم

وتوقع أن تستمر أزمة ارتفاع أسعار الطماطم خلال شهر أكتوبر الجاري، وأن تبدأ أسعار الطماطم في الانخفاض بدءً من الأسبوع الثاني من نوفمبر المقبل، بالتزامن مع طرح إنتاجية العروة الشتوية.

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم، فيتو
ارتفاع أسعار الطماطم اليوم، فيتو

 أسعار الطماطم البلدي والشيري في المحال التجارية

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار الطماطم البلدي والشيري في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، وهي كالأتي: 

  1. تراوح سعر كيلو طماطم طازجة بين 20 و33 جنيهًا.
  2. بلغ سعر كيلو الطماطم بلدي معبأة نحو 35 جنيهًا.
  3. بلغ سعر طبق طماطم عضوية الزراعة وزن 900 جرام نحو 64 جنيهًا.
  4. بلغ سعر طماطم بلدي معبأة مافا وزن كيلو نحو 60 جنيهًا.
  5. بلغ سعر طماطم شيري وزن 500 جرام نحو 140 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطماطم اسعار الطماطم أسعار الطماطم اليوم سعر الطماطم ارتفاع اسعار الطماطم ارتفاع سعر الطماطم سعر كيلو الطماطم سعر كيلو طماطم كيلو الطماطم بكام أسعار كيلو الطماطم كيلو طماطم موقع فيتو فيتو اسعار الخضراوات سعر الخضراوات سعر الخضار

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة على المحور

بحيرة ناصر ممتلئة، خبير مائي يكشف سر غلق مفيض توشكى

3 صور ترصد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري

رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا بشأن الفئات الأكثر احتياجا

بسبب “اللعب النظيف”، حدث استثنائي ينتظر منتخب مصر في مونديال الشباب

إيقاف مدرب "سيدات الأهلي" وتغريمه ماليا بعد مباراة الفريق الأخيرة

تصفيات المونديال، فتح باب الحجز لحضور مباراة مصر أمام غينيا بيساو

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأحد بالسوق المصري

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بالتردد في اتخاذ القرار

نذرت أن أصوم، ولكنّي عجزت عن الوفاء بالنذر لعذر، فماذا أفعل؟ الأزهر يرد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

المزيد
الجريدة الرسمية
ads