كيف عالجت حركة حماس النقاط الرئيسية في خطة ترامب؟

لم تقدم خطة ترامب جدولا زمنيا واضحا ومحددا، بل ذكرت الخطة أن الحرب ستنتهي فورا بمجرد موافقة الطرفين على الاقتراح غير أن رد حماس لم يتضمن الموافقة على جميع النقاط العشرين.

وعبرت الحركة عن استعدادها للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل مقترح ترامب.

موعد تطبيق خطة ترامب

وجاء في الخطة أن من المقرر إطلاق سراح جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات، في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل علنا بالاتفاق، ولكن لم يتضح متى ستبدأ هذه المهلة تحديدا مع الأخذ في الاعتبار بأن موافقة نتنياهو على الجدول الزمني جاءت قبل أيام من رد حماس.

وربما تكون هناك تحديات لوجستية أيضا، وتقول مصادر مقربة من حماس: إن تسليم الرهائن الأحياء قد يكون سهلا نسبيا لكن انتشال جثث الرهائن القتلى من بين الركام في غزة ربما يستغرق وقتا أطول لإنجازه، وليس بضعة أيام.

وتقول إسرائيل إن 48 رهينة، من أصل 251 رهينة اقتادتهم حماس رهائن من جنوب إسرائيل في هجوم أكتوبر 2023، ما زالوا في غزة وإن 20 منهم على قيد الحياة.

يبدو أن كلا من إسرائيل وحماس عازمتان على إظهار رد إيجابي على خطة ترامب، لكنهما تواجهان حساباتهما السياسية الخاصة.

فبالنسبة لنتنياهو، ربما تكون موافقته على الخطة مبنية على حساباته التي تمكنه من البقاء على الجانب الأيمن من ترامب والولايات المتحدة، حليف إسرائيل الأهم، وفي الوقت نفسه تقديم أقل قدر ممكن من التنازلات لتجنب تنفير شركائه في الائتلاف القومي الديني الذين كانوا من أشد المعارضين لأي اتفاق مع الفلسطينيين ويضغطون منذ فترة لمواصلة الحرب.

وبحسب تقارير إخبارية تظهر كيف عالجت الحركة النقاط الرئيسية في خطة ترامب أو تجنبتها:

إطلاق سراح الرهائن

قالت حماس إنها ستفرج عن الرهائن الإسرائيليين في غزة، الأحياء منهم والأموات، وفق صيغة التبادل الواردة في الخطة لكنها أشارت إلى "الظروف الميدانية لعملية التبادل"، دون أن تحدد ماهية تلك الظروف.

الانسحاب الإسرائيلي

قالت حماس إنها تقبل بإطار "وقف الحرب" وأشارت إلى "انسحاب إسرائيل الكامل من القطاع"، بينما نصت خطة ترامب إلى انسحاب "القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه للتحضير لإطلاق سراح الرهائن. على مراحل".

إدارة قطاع غزة في المستقبل



قالت حماس، التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007، إنها ستسلم الإدارة "لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي"، بينما أوردت خطة ترامب وجود "لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط غير السياسيين بإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى "مجلس السلام" وسيرأسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيُعلن عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير".

مستقبل حماس

قالت حماس إنها ترى نفسها جزءا من "إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه" ولم تعلق على نزع السلاح، وهي خطوة رفضتها سابقا، بينما ذكرت خطة ترامب أن حماس لن يكون لها أي دور في حكم غزة وأشارت إلى عملية نزع السلاح من القطاع.

