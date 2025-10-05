الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

195 أستاذًا من جامعة القاهرة في التشكيل الجديد للجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ads

أعلن المجلس الأعلى للجامعات التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين للدورة الخامسة عشرة (2025 – 2028)، والذي ضم 195 أستاذًا من جامعة القاهرة كمقررين وأعضاء وأمناء في مختلف التخصصات العلمية، لتواصل الجامعة تصدرها وتميزها الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية.

ويعكس هذا العدد الكبير من الأساتذة المختارين المكانة الريادية لجامعة القاهرة باعتبارها بيت الخبرة الأكاديمي الأول في مصر والمنطقة العربية، ودورها المحوري في صياغة معايير الجودة والتميز في البحث العلمي والتعليم الجامعي.

أعضاء اللجان العلمية من جامعة القاهرة، فيتو
أعضاء اللجان العلمية من جامعة القاهرة، فيتو

 

وقد وجَّه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لجميع الأساتذة الذين تم اختيارهم، مؤكدًا أن هذا التمثيل الواسع يأتي تقديرًا لمكانة أساتذة الجامعة الأم وريادتهم العلمية، وإسهاماتهم المتميزة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ مبادئ النزاهة والموضوعية في تقييم الكفاءة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة كانت وستظل في طليعة الجامعات المصرية والعربية التي تصنع الكوادر العلمية وتدعم تطوير السياسات الأكاديمية والبحثية بما يواكب رؤية مصر 2030 واستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز ريادة الدولة المصرية في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات جامعة القاهرة التعليم العالي الجامعات المصرية

مواد متعلقة

التعليم العالي: تنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة بتكلفة 24 مليار جنيه

الأعلى للجامعات: المنصورة والسادات تتصدران الفئة الذهبية بالأنشطة الطلابية

الأكثر قراءة

بعد التهديد بورقة "مضيق هرمز"، انفجار قوي يهز العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

3 بنود اتفاق في أول اجتماع للقائمة الوطنية استعدادا لانتخابات النواب

مشهد هز القلوب، لحظة وفاة معتمر مصري بين يدي نجله بالصفا والمروة (فيديو)

السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات

انخفاض ملحوظ من القاهرة إلى الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أخبار مصر: خريطة الانسحاب من غزة، تقرير طبي صادم عن إمام عاشور، تهم موجهة لـ فضل شاكر، تطورات ارتفاع منسوب النيل بمحافظتين

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة خالدة تجسد الوحدة والإيمان بعدالة القضية

أدعية جامعة من القرآن الكريم يمكن ترديدها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads