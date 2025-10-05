الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

قبل ساعة من ختام تعاملات اليوم، البورصة المصرية تواصل الصعود

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية قبل ساعة من ختام تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع. 

مؤشر “إيجي إكس 30”

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى 37362 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 45962 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 16658 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 4053 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 11163 نقطة.

وارتفع "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 15785 نقطة، وارتفع   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 3708 نقطة.

