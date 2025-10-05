السجن 3 سنوات لسيدة بتهمة ممارسة الرذيلة والإعلان عنها عبر الإنترنت في النزهة

قضت محكمة جنح النزهة بمعاقبة سيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ مالي دون تمييز، والإعلان عن نشاطها الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن 3 سنوات.

البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط فتاة بتهمة الإعلان عن ممارسة الاعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي متخذة من بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكانا لمزاولة نشاطها الآثم.

وأكدت التحريات أن المتهمة استغلت مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب راغبي المتعة الحرام دون تمييز، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة وبحوزتها الأدوات المستخدمة في ممارسة نشاطها الإجرامي وهواتف محمولة بفحصها تبين احتواؤها على ما يدل على نشاطهما الغير مشروع.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

