بعد إقرار البرلمان الإيراني إزالة 4 أصفار من العملة، ما مصير الريال؟

وافق البرلمان الإيراني على إجراء إصلاح نقدي شامل بإزالة 4 أصفار من العملة المحلية خلال السنوات القليلة المقبلة، لتيسير المعاملات بعد تسجيل تضخم لسنوات، حسب وكالة «رويترز».

إزالة 4 أصفار من العملة الإيرانية

ويظهر موقع «بونباست دوت كوم» لتتبع العملات أن التضخم الذي تجاوز 35% على مدى سنوات تسبب في هبوط العملة الإيرانية إلى مليون و150 ألف ريال مقابل الدولار الواحد في السوق الحرة، ما جعل من الصعب على الإيرانيين استيعاب الفواتير أو البيانات المالية.

إجراء إصلاح نقدي شامل

وأوردت وسائل الإعلام الرسمية نبأ الموافقة اليوم الأحد، بعد أن تعامل البرلمان مع اعتراضات مجلس صيانة الدستور لإقرار مشروع القانون الذي كان قيد الإعداد منذ عدة سنوات.

مصير الريال الإيراني

قال رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان شمس الدين حسين للتلفزيون الرسمي: «العملة ستبقى الريال والتغييرات لن تكون بين عشية وضحاها».

وأضاف: «أمام البنك المركزي ما يصل إلى عامين للتحضير لهذا التغيير. بعد ذلك، ستكون هناك فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات سيتم خلالها تداول كلتا الفئتين»، مؤكدا أن هذه الخطوة ستجعل من السهل استخدام الريال في المعاملات والحسابات، مضيفا أن التضخم المرتفع قلل بشدة من جدوى الأوراق النقدية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن النائب حسين صمصامي قوله: «لا يمكن إحياء هيبة العملة المحلية بإزالة أربعة أصفار، بدلا من ذلك، يمكن تحقيق هذا فقط من خلال تعزيز القيمة الحقيقية للعملة».

كذلك لجأت عدة دول إلى إزالة الأصفار من عملاتها المحلية عندما واجهت تضخما مرتفعا، وأجرت فنزويلا إصلاحات نقدية عدة في السنوات القليلة الماضية لكنها لا تزال تعاني من التضخم المرتفع.

