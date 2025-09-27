البرلمان الإيراني يناقش تغيير الاستراتيجية النووية

يُناقش البرلمان الإيراني، غدًا الأحد، مقترحًا قدمه بعض النواب، لتغيير الاستراتيجية والنهج النووي، وصناعة أسلحة نووية.

وقالت وكالة "تسنيم" إن المقترح جاء على شكل رسالة وقعها 71 نائبًا، إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، حسب ما ذكر نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد.

وشدد نيكزاد على أن البرلمان سيناقش بجدية رسالة النواب يوم الأحد.

وأضاف نيكزاد في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، أن البرنامج النووي الإيراني قائم على أهداف سلمية بحتة، موضحًا أن "الدستور الإيراني لم يتضمن يومًا فكرة إنتاج القنبلة الذرية"، وفق قوله.

وتأتي المناقشة بعد رفض مجلس الأمن تمديد تأجيل العقوبات على إيران، التي ينتظر أن يُعاد تفعيلها رسميًا ليل السبت والأحد، بعد تعثّر المفاوضات مع الأوروبيين الذين يطالبون بضمانات حول البرنامج النووي الإيراني.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم، التي لا تملك السلاح النووي الذي يخصّب اليورانيوم بمستويات عالية 60 %، قريبة من الحدّ التقني اللازم في حدود 90 % لإنتاج القنبلة الذرية.

وتتمسّك طهران من جانبها بحقّها في استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية، خاصةً لإنتاج الكهرباء، نافية أي مطامع عسكرية.

ويُذكر أن اتفاق 2015 بين إيران والقوى العظمى، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، يسمح لإيران بالتخصيب، بنسبة 3.67 % فقط.

وتملك إيران، وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حوالى 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 %، وهو مخزون يكفي عند تخصيبه إلى 90 %، لإنتاج ما بين 8 إلى 10 قنابل نووية، حسب خبراء أوروبيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.