ما مصير الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية عقب خفض الفائدة؟

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية الرئيسية خلال تعاملات، اليوم السبت، أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك المصرية اليوم السبت، وسط خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة يوم الخميس الماضي 1%، ليتراوح سعر الدولار اليوم بين 47.68 جنيه، و48.13 جنيه للشراء، و47.78 جنيه و48.23 جنيه للبيع.

يترقب المصريون أداء سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية باعتباره محرك أساس لأسعار السلع في الأسواق المصرية، خاصة التي يتم استيرادها من الخارج.

البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها، يوم الخميس، خفض أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس، لتصل إلى 21% على الإيداع و22% على الإقراض.

وهذه المرة الرابعة التي يخفض فيها البنك تكاليف الاقتراض هذا العام، مواصلًا بذلك دورة التيسير النقدي لتسريع النمو الاقتصادي مع تباطؤ التضخم.

وجاء هذا القرار متوافقا مع توقعات المحللين بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، مشيرين إلى أن تباطؤ التضخم منح البنك المركزي مجالًا لتيسير السياسة النقدية.

مصير الدولار أمام الجنيه

وهناك العديد من التوقعات أن الدولار الأمريكي سوف يشهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة أمام الجنيه المصري، في ظل زيادة السيولة من العملة الصعبة بالسوق، نتيجة ضخ الاستثمارات، ناهيك عن ارتفاع معدل الصادرات وتقليل الواردات، ضمن خطة الحكومة لزيادة مواردها الدولارية.

سعر الدولار أمام الجنيه

جاء أعلى سعر للدولار الأمريكي في بنك القاهرة عند مستويات 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في أبو ظبي الإسلامي، 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

فيما سجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه في 3 بنوك، هي «أبو ظبي التجاري» والكويت الوطني وأبو ظبي الأول عند مستويات 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.

إلى ذلك، سجل سعر صرف الدولار في أكبر البنوك الحكومية في مصر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستويات 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في «ميد بنك» مستويات 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع.

بدوره، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، نحو 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في المصرف العربي نحو 47.71 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنكي قطر الوطني والعربي الإفريقي، عند مستويات 47.74 جنيه للشراء و47.84 جنيه للبيع، وبلغ الدولار في بنك كريدي أجريكول مستويات 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع.

في السياق ذاته، بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية مستويات 47.76 جنيه للشراء و47.86 جنيه للبيع، وسجل الدولار في «بنك الشركة المصرفية» نحو 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية

وتراوح سعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في البنوك بين 55.65 جنيه و56.50 جنيه للشراء، و56.20 جنيه و57.00 جنيها للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 12.68 جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع، بينما بلغ في أعلى سعر في بنك القاهرة 12.79 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع.

بالمقابل، بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 12.99 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في بنك القاهرة نحو 13.09 جنيه للشراء و13.13 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 155.86 جنيه للشراء، و156.59 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر في بنك القاهرة مستويات 157.29 جنيه للشراء و158.26 للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك الأهلي المصري نحو 12.12 للشراء، و13.12 جنيه للبيع، وبلغ أعلى سعر في الأهلي المتحد نحو 13.07 جنيه للشراء و13.11 جنيه للبيع.

