تعرف على موقف مؤمن سليمان من تدريب الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن الإدارة تواصلت مؤخرًا مع مؤمن سليمان، المدير الفني السابق للفريق، من أجل بحث إمكانية عودته لقيادة الفريق الأول.

وأوضح المصدر أن مؤمن سليمان اعتذر عن تولي المهمة في الوقت الحالي، نظرًا لانتظاره عرضًا من أحد الأندية الإماراتية أو القطرية خلال الفترة المقبلة.

علي جانب آخر، قال البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه سيطر على مجريات مباراة غزل المحلة التي أقيمت في مسابقة الدوري الممتاز.

وتابع المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كل اللاعبين أدّوا بشكل جيد، وسيطرنا على المباراة بسهولة، لكننا تعادلنا بسبب خطأين، وهو أمر محبط، والإحباط الأكبر أننا نفقد نقاطًا لا يستحق المنافس الحصول عليها، وتكرر هذا الأمر للمباراة الثانية على التوالي، لذا يجب أن نتحلى بالصبر حتى نعود إلى طريق الانتصارات".

