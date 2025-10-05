وكيل التعليم بالدقهلية يتفقد مدارس ميت سلسيل والجمالية (صور)

قام اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، يرافقه وليد ماهر مدير مكتب وزير التربية والتعليم للاتصال السياسي وشئون البرلمان، بجولة ميدانية موسعة شملت إدارتي ميت سلسيل والجمالية التعليميتين.

جولة وكيل تعليم الدقهلية بمدارس الجمالية وميت سلسيل

رافقه خلال الجولة كل من الدكتور إبراهيم عصر مدير إدارة ميت سلسيل التعليمية، سعاد أبو عيش وكيلة إدارة ميت سلسيل، الدكتور عرفة رمان مدير إدارة الجمالية التعليمية، أحمد الخضر وكيل إدارة الجمالية التعليمية.

المدارس المستهدفة في الجولة

وخلال الزيارة تفقد عددًا من المدارس بالإدارتين، من بينها:

مدرسة محمد عبد المنعم للتعليم الأساسي

مدرسة الشهيد اللواء رفعت عاشور الثانوية بنات

مدرسة اللواء هارون محمد حسن الإعدادية بنات

مدرسة الحسين بن علي الرسمية للغات

مدرسة الشهيد محمد خالد عبد الرؤوف الثانوية بنات

مدرسة الجمالية الرسمية للغات (رياض أطفال – ابتدائي)

تفقد حجرات الأنشطة والمكتبات

تجوّل وكيل أول الوزارة داخل الفصول الدراسية، وتابع انتظام الطلاب في قاعات الدرس كما تفقد حجرات الأنشطة والمكتبات والمعامل والحدائق المدرسية مشيدًا بما لمسه من انضباط واستعداد جاد منذ بداية العام الدراسي.

ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط

وأكد المهندس محمد الرشيدي على ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط، وتقديم الدعم الكامل للطلاب بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي، مشددًا على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية وتنمية مهارات الطلاب بما يعزز بناء الشخصية المصرية المتكاملة.

وأثنى على الجهود المتميزة التي تبذلها قيادات الإدارتين ومعلموها في تطبيق اللوائح والتعليمات الوزارية، وما ظهر من روح تعاون وعمل جماعي بين جميع العاملين بالمدارس.

واختتم جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية المنتظمة ومواصلة الالتزام والانضباط داخل المدارس، وتفعيل الأنشطة التعليمية والتربوية بما يضمن عامًا دراسيًا ناجحًا يليق بأبناء مصر ويعكس تطلعات الدولة نحو تعليم عصري متميز.

وجاء ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة سير العمل داخل المدارس والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية منذ انطلاق العام الدراسي الجديد بجميع مدارس الجمهورية، وتنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

