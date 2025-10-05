45 فرصة تمكين ضمن "أسبوع الخير" لفتيات وسيدات بالغربية

سلّم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية صباح اليوم 45 فرصة تمكين جديدة، تضمنت تسليم عدد من ماكينات الخياطة وشهادات التدريب المهني للفتيات والسيدات اللاتي اجتزن بنجاح برامج التدريب على مهنة الخياطة، إلى جانب تسليم عقود عمل جديدة بالقطاع الخاص بينها 5 فرص خصصت لذوي الهمم.

جاء ذلك في إطار فعاليات اليوم الخامس من “أسبوع الخير” الذي تنظمه المحافظة احتفالًا بعيدها القومي الـ227 وبالتزامن مع الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التمكين الاقتصادي والتشغيل الحقيقي

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، ونهاد عبد المعطي مدير مديرية العمل، وسط أجواء يملؤها الفرح والزغاريد في ديوان عام محافظة الغربية.

وخلال الفعالية أشار اللواء أشرف الجندي إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التمكين الاقتصادي والتشغيل الحقيقي باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الشاملة وبناء الإنسان، مؤكدًا أن توفير فرص العمل وتحويل التدريب إلى إنتاج هو الطريق الحقيقي للكرامة الإنسانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر المصرية.

وأكد الجندى أن محافظة الغربية تضع ملف التشغيل والتدريب على رأس أولوياتها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، مشددًا على أن التمكين لا يقتصر على الشباب فقط بل يمتد ليشمل المرأة وذوي الهمم باعتبارهم شركاء فاعلين في التنمية، مشيرًا إلى أن تسليم ماكينات الخياطة للفتيات والسيدات اليوم هو خطوة عملية لتمكين المرأة اقتصاديًا وتحسين مستوى معيشة الأسرة.

وأضاف اللواء الجندي أن ما يتحقق خلال “أسبوع الخير” من فعاليات وإنجازات ملموسة على الأرض يجسّد توجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في دعم كل المبادرات التي تحقق الأمان الاجتماعي وتفتح آفاق الأمل أمام الشباب والفتيات.

من جانبهم، عبّر المستفيدون عن سعادتهم الكبيرة بتلك المبادرة، مؤكدين أن تسلّمهم للعقود وماكينات الخياطة يمثل لهم بداية جديدة وفرصة حقيقية للاستقرار والإنتاج، موجهين الشكر لمحافظ الغربية على متابعته الشخصية واهتمامه الدائم بشؤون المواطنين.

وفي ختام الاحتفالية وجّه اللواء أشرف الجندي الشكر لجميع المشاركين في تنظيم فعاليات اليوم الخامس من “أسبوع الخير” مؤكدًا أن ما شهده اليوم من مشاهد إنسانية صادقة يُجسد روح التعاون والعطاء التي تتميز بها عروس الدلتا قائلًا: «الغربية كانت وستظل عنوانًا للعمل والإنتاج.. وأهلها يستحقون كل دعم وتقدير».

