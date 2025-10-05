صرف الإسكندرية تقيم حفل تخرج دفعة جديدة من مكلفات الخدمة العامة

أقامت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع حفل تخرج مكلفات الخدمة العامة بالشركة، واستقبال المكلفات الجدد في إطار مبادرة الشركة القابضة بتنفيذ منهجية التدريب العملي والعلمي التخصصي، وتقوم الشركة بتنفيذ برنامج الخدمة العامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتدريب خريجي الجامعات.

الشركة تقوم بتأهيل المكلفات وتدريبهن لسوق العمل

أكد اللواء "محمود نافع" أن الشركة تقوم بتأهيل المكلفات وتدريبهن لسوق العمل واستثمار هذه القوى الشبابية المؤثرة في شتى المجالات وجميع إدارات الشركة بما يضمن الاستفادة من مهاراتهن العملية والعلمية في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار "نافع" أن الشركة تقوم بتكليف المكلفات العمل في كافة المجالات الفنية والمالية والإدارية مع مراعاة العمل وفقًا للمؤهل الدراسي مؤكدًا على أن فترة عملهن ستساهم في إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة وتأهيلهن لخوض الحياة العملية.

ويهدف تدريب مكلفات الخدمة العامة في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى فهم آلية العمل في مؤسسات الدولة وإعطاء المكلفات الخبرة العملية والتدريب المناسب وإعداد كوادر قادرة على ممارسة المهارات الإدارية والقيادية والمتخصصة في المجالات المختلفة.

ومنحت الشركة شهادات التقدير لمكلفات الخدمة العامة من أجل شكرهم على مجهودهم خلال الفترة التي قضوها بالشركة.

