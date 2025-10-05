الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صرف الإسكندرية تقيم حفل تخرج دفعة جديدة من مكلفات الخدمة العامة

حفل تخرج دفعة جديدة
حفل تخرج دفعة جديدة من مكلفات الخدمة العامة

أقامت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع حفل تخرج مكلفات الخدمة العامة بالشركة، واستقبال المكلفات الجدد في إطار مبادرة الشركة القابضة بتنفيذ منهجية التدريب العملي والعلمي التخصصي، وتقوم الشركة بتنفيذ برنامج الخدمة العامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتدريب خريجي الجامعات.

 

محافظ الدقهلية: منسوب النيل طبيعي واستعدادات كاملة لمواجهة أي طوارئ (فيديو)

توقيع بروتوكول تعاون بين "صندوق الإسكان" و"بنك نكست" بقيمة 2 مليار جنيه

الشركة تقوم بتأهيل المكلفات وتدريبهن لسوق العمل 

 

أكد اللواء "محمود نافع" أن الشركة تقوم بتأهيل المكلفات وتدريبهن لسوق العمل واستثمار هذه القوى الشبابية المؤثرة في شتى المجالات وجميع إدارات الشركة بما يضمن الاستفادة من مهاراتهن العملية والعلمية في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار "نافع" أن الشركة تقوم بتكليف المكلفات العمل في كافة المجالات الفنية والمالية والإدارية مع مراعاة العمل وفقًا للمؤهل الدراسي مؤكدًا على أن فترة عملهن ستساهم في إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة وتأهيلهن لخوض الحياة العملية.

 

ويهدف تدريب مكلفات الخدمة العامة في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى فهم آلية العمل في مؤسسات الدولة وإعطاء المكلفات الخبرة العملية والتدريب المناسب وإعداد كوادر قادرة على ممارسة المهارات الإدارية والقيادية والمتخصصة في المجالات المختلفة.

ومنحت الشركة شهادات التقدير لمكلفات الخدمة العامة من أجل شكرهم على مجهودهم خلال الفترة التي قضوها بالشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية محمود نافع الصرف الصحي التدريب العملي وزارة التضامن الاجتماعي الخدمة العامة

مواد متعلقة

توقيع بروتوكول تعاون بين "صندوق الإسكان" و"بنك نكست" بقيمة 2 مليار جنيه

ضبط مدير ناد صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

محافظ الدقهلية: منسوب النيل طبيعي واستعدادات كاملة لمواجهة أي طوارئ (فيديو)

الأكثر قراءة

40 مقعدا للمستقلين وترضية الأحزاب القديمة، خريطة توزيع البرلمان المقبل

تضم رئيس تحرير فيتو، مدبولي يُصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري

الحكومة تعلن ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى هذا اليوم

هبوط جديد، كيف تفاعل سعر الدولار أمام الجنيه بعد خفض الفائدة في مصر؟

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

فضيحة مدوية، البحرية الأمريكية تبيع عشرات الجثث للاحتلال الإسرائيلي مقابل آلاف الدولارات

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 160 كنيسة بإجمالي 3613 مبنى

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 673 مجلسًا فقهيًّا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش

البشارة التي سبقت العبور، الشيخ عبد الحليم محمود يتنبأ بنصر أكتوبر وهذا رد فعل السادات

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads