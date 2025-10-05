570 حملة و2924 مخالفة، حصاد تموين الدقهلية خلال شهر سبتمبر« صور»

قاد المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، خلال شهر سبتمبر 2025، سلسلة من الحملات المكبرة والمستمرة على مستوى جميع الإدارات التموينية، شملت المخابز والأسواق، في إطار خطة رقابية شاملة تهدف إلى ضبط المنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين.

حملات مكبرة ومستمرة على مستوى جميع الإدارات التموينية

وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية

570 حملة رقابية ضخمة في الدقهلية

شهد الشهر نشاطًا رقابيًا واسع النطاق، حيث تم تنفيذ نحو 570 حملة رقابية ضخمة أسفرت عن تحرير 2924 مخالفة متنوعة، وضبط مئات الأطنان من السلع غير الصالحة وكميات كبيرة من المواد البترولية والزيوت، مما يعكس حجم العمل والرقابة المشددة التي تُمارس يوميًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه

.

أولًا: الرقابة على المخابز

شهدت الرقابة على المخابز نشاطًا مكثفًا، حيث تم المرور على 1818 مخبزًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأسفر ذلك عن تحرير 2157 مخالفة تموينية متنوعة.

كما تم تحصيل أكثر من 9 ملايين جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي، فيما بلغت قيمة الغرامات المستحقة عن المخالفات أكثر من 11 مليون جنيه، فضلًا عن متابعة مديونيات تراكمية تجاوزت 31 مليون جنيه منذ عام 2017، مما يعكس قوة الرقابة المالية والإدارية على المنظومة التموينية.

التصدي لأي تجاوزات تمس حق المواطن في رغيف خبز آمن

وشملت الحملات المكبرة التأكد من التزام المخابز بالمواصفات والجودة، وقد أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، بما يعكس جدية الأجهزة الرقابية في التصدي لأي تجاوزات تمس حق المواطن في رغيف خبز آمن وجودة مضمونة.

ثانيًا: الرقابة على المواد البترولية

كثفت المديرية جهودها في متابعة المنظومة البترولية، حيث شملت الحملات المرور على 231 محطة وقود، و153 مستودع بوتاجاز، و3 محطات تعبئة، و16 محطة غاز طبيعي لضمان وصول المواد للمواطنين دون تلاعب.

وأسفرت هذه الحملات عن:

• 31 مخالفة تموينية متنوعة

• ضبط نحو 1200 لتر مواد بترولية

• 14 طن مازوت و73 أسطوانة بوتاجاز قبل تسريبها أو بيعها بطرق غير مشروعة.

ثالثًا: الرقابة على الأسواق

شهدت الأسواق تكثيفًا غير مسبوق للحملات الرقابية، وأسفرت عن 736 مخالفة متنوعة.

كما تضمنت المضبوطات:

• 17.5 طن لحوم ومنتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

• أطنان من زيت الطعام منتهي الصلاحية

• 5869 علبة سجائر تم بيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي أو من مصادر غير موثوقة

• 25,227 علبة أدوية بدون ترخيص

• 12 طن ملح بدون فواتير

كما شملت الرقابة المرور على 13 منفذًا للتأكد من توافر السلع، وأسفرت عن تحرير 10 مخالفات جديدة ضد غير الملتزمين، مما يؤكد قوة الرقابة وصرامتها في حماية صحة وسلامة المواطنين.

الأسواق والمعارض

• السوق الدائم: يواصل السوق الدائم بشارع قناة السويس بالمنصورة نشاطه اليومي، بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مع تكثيف الرقابة اليومية لضبط الأسعار وضمان الجودة.

• معارض “أهلًا مدارس”: استمرت المعارض بعدد كبير من المراكز والمدن لتوفير المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبخصومات تصل إلى 30%، دعمًا للأسر المصرية في بداية العام الدراسي، واستمرت حتى نهاية سبتمبر.

كما قام وكيل الوزارة بجولات تفقدية على مراكز الخدمة التموينية المطوّرة، لمتابعة سير العمل وضمان التزام العاملين بسرعة الإنجاز ودقة الأداء، مؤكدًا حرص المديرية على تقديم خدمة عصرية ولائقة بالمواطنين.

ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات غير مشروعة

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن المديرية مستمرة في تكثيف حملاتها اليومية على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التموينية، لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات غير مشروعة، وضمان وصول الدعم والسلع الأساسية لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التأكيد على أن المديرية لن تدخر جهدًا في حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسواق.

