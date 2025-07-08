الثلاثاء 08 يوليو 2025
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رياضة

شرط جزائي ودي يحسم مصير رونالد أراوخو مع برشلونة

رونالد أراوخو
رونالد أراوخو

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة دخل مرحلة دقيقة مع مدافعه الدولي الأوروجوياني رونالد أراوخو، مع دخول الفترة الزمنية الخاصة بالشرط الجزائي "الودي" المنصوص عليه في عقده الجديد، والذي يسمح له بمغادرة النادي في غضون 15 يومًا فقط خلال شهر يوليو، مقابل 60 مليون يورو.

أراوخو، الذي جدد عقده مع برشلونة حتى يونيو 2031 في يناير الماضي بعد التتويج بكأس السوبر الإسباني، كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى يوفنتوس، قبل أن يقرر الاستمرار مع الفريق الكتالوني.

وفي خطوة وُصفت بـ"الحكيمة" من الطرفين، تم إدراج بند يسمح له بالرحيل خلال الفترة من 1 إلى 15 يوليو الحالي، في حال أعاد التفكير في مستقبله.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء يدخل اللاعب اليوم الثامن من هذه المهلة، في وقت تبدو فيه جميع المؤشرات مطمئنة بالنسبة لإدارة برشلونة، إذ لا يزال أراوخو يُظهر التزامًا تامًا بقميص البلوجرانا.

ومن المنتظر أن يخضع أراوخو للفحوصات الطبية يوم الأحد 13 يوليو في المدينة الرياضية "خوان جامبر"، تحضيرًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

وواصل المدافع تدريباته الفردية في منزله خلال الأيام الماضية، سعيًا للوصول إلى الجاهزية الكاملة ومنافسة كل من إينيجو مارتينيز وباو كوبارسي على مركز أساسي في الخط الخلفي.

ومع اقتراب نهاية المهلة في 15 يوليو، تبقى الأنظار متجهة إلى ما إذا كان أراوخو سيظل ركيزة دفاعية للفريق في مشروع فليك، أم أن مفاجأة اللحظات الأخيرة قد تغير المشهد.

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