تعليم القاهرة تعلن أماكن تدريب المعلمين الجدد على المناهج المطورة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهـرة، برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير المديرية، عن أماكن تدريب المعلمين الجدد للدفعتين ( الثالثة - الرابعة) على المناهج المطورة.
وجاءت أماكن تدريب المعلمين الجدد على المناهج المطورة كالتالي:
يوم الاثنين الموافق 6/ 10/ 2025 – الدراسات الإجتماعية
يوم الثلاثاء الموافق 7/ 10/ 2025 – الرياضيات
يوم الأربعاء الموافق 8/ 10/ 2025 – اللغة العربية
ونبهت تعليم القاهرة على المعلمين الجدد الدفعتين (الثالثة _ الرابعة ) ضرورة الإلتزام بالحضور وفق الجداول المعلنة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا