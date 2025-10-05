الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم القاهرة تعلن أماكن تدريب المعلمين الجدد على المناهج المطورة

تدريب المعلمين
تدريب المعلمين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهـرة، برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير المديرية، عن أماكن تدريب المعلمين الجدد للدفعتين ( الثالثة - الرابعة) على المناهج المطورة. 

وجاءت أماكن تدريب المعلمين الجدد على المناهج المطورة كالتالي: 
 

تعليم القاهرة: صيانة 20 ألف مقعد استعدادا للعام الدراسي الجديد

ننشر استعدادات تعليم القاهرة للعام الدراسي الجديد


يوم الاثنين الموافق 6/ 10/ 2025 – الدراسات الإجتماعية

يوم الثلاثاء الموافق 7/ 10/ 2025 – الرياضيات

يوم الأربعاء الموافق 8/ 10/ 2025 – اللغة العربية

ونبهت تعليم القاهرة على المعلمين الجدد الدفعتين (الثالثة _ الرابعة ) ضرورة الإلتزام بالحضور وفق الجداول المعلنة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدراسات الإجتماعية اللغة العربية تدريب المعلمين الجدد تدريب المعلمين مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

الأكثر قراءة

بعد التهديد بورقة "مضيق هرمز"، انفجار قوي يهز العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

3 بنود اتفاق في أول اجتماع للقائمة الوطنية استعدادا لانتخابات النواب

السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات

العمل: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة للقطاع الخاص بمناسبة نصر أكتوبر

انخفاض ملحوظ من القاهرة إلى الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أخبار مصر: خريطة الانسحاب من غزة، تقرير طبي صادم عن إمام عاشور، تهم موجهة لـ فضل شاكر، تطورات ارتفاع منسوب النيل بمحافظتين

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة خالدة تجسد الوحدة والإيمان بعدالة القضية

أدعية جامعة من القرآن الكريم يمكن ترديدها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads