3 بنود اتفاق في أول اجتماع للقائمة الوطنية استعدادا لانتخابات النواب

شهد حزب مستقبل وطن أمس السبت، اجتماع قوى وأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، استعدادا لانتخابات مجلس النواب.

تفاصيل اجتماع القائمة الوطنية استعدادا للانتخابات

ووجه المجتمعون في البداية التهنئة للشعب المصري، والقوات المسلحة والقيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

الاصطفاف خلف القيادة السياسية

وأكدوا الاصطفاف الكامل لجميع رموز ومكونات الدولة المصرية ومؤسساتها المدنية والعسكرية خلال الظرف الدقيق الذي تمر به مصر في دفاعها عن القضية الفلسطينية والتحديات الملحة التي يواجهها الأمن القومي المصري.

أما على صعيد الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية، فقد أتفق الحضور على تشكيل لجنة قانونية لمساعدة المرشحين في إعداد الأوراق ومراجعتها وتقديمها.

تشكيل لجنة إعلامية للقائمة الوطنية

كما تم الاتفاق أيضًا على تشكيل لجنة إعلامية لتنسيق الجهود بين أطراف القائمة من جهة والتواصل الفعال مع المؤسسات الإعلامية المختلفة من جهة أخرى، لضمان مساحة إعلامية متكافئة لجميع المرشحين.

إطلاق ميثاق شرف بين أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر

واتفق المجتمعون على إطلاق ميثاق شرف، ينظم العلاقات بين المشاركين في القائمة من ناحية، ومن ناحية أخرى بينهم وبين المشاركين في الانتخابات بصورة تضمن خروج الاستحقاق بالشكل الذي يليق بالمصريين، ومواصلة العمل المشترك لحث وتشجيع الناخبين على المشاركة، باعتبارها الضمانة الأساسية والوحيدة لبناء وتطوير العملية السياسية.

وفي النهاية أبدى المشاركون رغبتهم في الاستمرار في عقد مثل هذة اللقاءات بشكل دوري دعما للتواصل السياسي البّناء وبهدف زيادة مساحة التفاهم المشترك بين جميع المشاركين.

وانتهى أمس اجتماع أحزاب القائمة الوطنية بمقر حزب مستقبل وطن لبحث الترتيبات الخاصة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المقبلة، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للسباق الانتخابي.

وكشفت مصادر خاصة لـ"فيتو"، أن مستقبل وطن، يحتفظ بالنسبة الأكبر وليس الأغلبية البرلمانية، يليه من حيث عدد المقاعد حزب حماة الوطن، ثم حزب الجبهة الوطنية، وتباعا باقي الأحزاب السياسية.

ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات القائمة الوطنية في الفترة المقبلة، بمقر عدد من الأحزاب السيـاسية الأخرى، للانتهاء من الاستعدادات بالتزامن مع فتح باب الترشح يوم الأربعاء المقبل.



