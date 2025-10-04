قبل إعلان الجدول الزمني، الخريطة المتوقعة لمرشحي الأحزاب بانتخابات النواب

يشهد الشارع السياسي، حالة من الترقب لإجراء انتخابات مجلس النواب، والمتوقع أن تكون في الشهر المقبل، لاسيما مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الجدول الزمني، والذي سيتضمن الإعلان عن فتح باب الترشح خلال أيام.

تفاصيل إجراء انتخابات مجلس النواب

جدير بالذكر أن إجراء انتخابات مجلس النواب، تكون بالجمع بين النظامين القائمة والفردي، بواقع 50% لكل منهما، بينما يعين رئيس الجمهورية عدد من المقاعد.

مشاورات بين الأحزاب بشأن انتخابات مجلس النواب

وتتواصل المشاورات بين الأحزاب السياسية لتشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض انتخابات مجلس النواب، على غرار ما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويشهد اليوم حزب مستقبل وطن، اجتماعا تنسيقيا بين عدد من الأحزاب السياسية، لبحث ترتيبات الإعلان عن قائمة للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، التي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات.

مستقبل وطن يستقبل الأحزاب السياسية لبحث ترتيبات إعلان قائمة انتخابات مجلس النواب

وتشير التوقعات إلى أن القائمة التي سيتم الإعلان عنها لانتخابات مجلس النواب، هي نفسها التي فازت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

الأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب

وتضم القائمة الانتخابية، نحو 12 حزبا، فضلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسيتصدرها حزب مستقبل وطن، يليه في الترتيب حماة الوطن، ثم حزب الجبهة الوطنية، وبالترتيب باقي الأحزاب.

ترتيب الأحزاب في قائمة انتخابات مجلس النواب

ومن المتوقع أن يشهد اجتماع اليوم السبت الترتيبات الأولية للإعلان عن القائمة الانتخابية، وتحديد حصة كل حزب سياسي من المقاعد في انتخابات مجلس النواب المقبل.

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025

جدير بالذكر أن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، كشفت عدم قدرة أي مرشح من المرشحين على المقاعد الفردي المستقلين في الفوز بأي مقعد، حيث حسمت الأحزاب جميع المقاعد سواء في الجولة الأولى أو في جولة الإعادة.

3 أحزاب سياسية تحصل على 170 مقعدا من أصل 200 عدد مقاعد الشيوخ

وتصدرت أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن والجبهة الوطنية، المشهد بالحصول على النسبة الأكبر من عدد مقاعد مجلس الشيوخ، بواقع 170 مقعدا من أصل 200 مقعد، بينما حصلت 9 أحزاب على 30 مقعد فقط، ويتبقى 100 مقعدا يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية قبل بدء دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ في أكتوبر المقبل.

مستقبل وطن يحصل على النسبة الأكبر من مقاعد مجلس الشيوخ

وحصد حزب مستقبل وطن النسبة الأكبر من عدد مقاعد مجلس الشيوخ بواقع 104 مقاعد، 60 مقعدا فرديا، و44 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، تلاه حزب حماة الوطن، والذي حصل على إجمالي مقاعد 44 مقعدا، 25 مقعدا فرديا و19 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

9 أحزاب تحصل على 30 مقعدا فقط

وجاء في المركز الثالث حزب الجبهة الوطنية، والذي حصل على 22 مقعدا، بواقع 10 مقاعد فردية، و12 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 10 مقاعد بواقع 5 فردي و5 قائمة.

وحصلت باقي الأحزاب السياسية على مقاعد مجلس الشيوخ 2025 من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر على النحو التالي: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 5 مقاعد – الإصلاح والتنمية 4 مقاعد – العدل 4 مقاعد – الوفد مقعدين – التجمع مقعدين – إرادة جيل مقعد – الحرية مقعد – المؤتمر مقعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.