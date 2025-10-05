ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

تحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حيث يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2025 غدا الاثنين، ويوافق الذكرى 52 لنصر أكتوبر العظيم، الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس، وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة

وفي إطار الاحتفالات التي تشهدها جمهورية مصر العربية والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يجمع قادة القوات المسلحة، يعقبه لقاء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتزامنا مع احتفالات السادس من أكتوبر نرصد تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة:

يتشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة من كل من:

وزير الدفاع

وعضوية كل من:

- رئيس أركان حرب القوات المسلحة

- قائد القوات البحرية

- قائد القوات الجوية

- قائد قوات الدفاع الجوي

- مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة

- أمين عام وزارة الدفاع

- قائد قوات حرس الحدود

- رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة

- رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة

- رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة

- رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة

- رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة

- رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

- رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة

- رئيس هيئة القضاء العسكري

- قائد الجيش الثانى الميدانى

- قائد الجيش الثالث الميدانى

- قائد المنطقة المركزية العسكرية

- قائد المنطقة الشمالية العسكرية

- قائد المنطقة الجنوبية العسكرية

- قائد المنطقة الغربية العسكرية

- مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع

- مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة

اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدراسة جميع المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب واتخاذ القرارات بشأنها، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأمور الآتية:

- الأهداف والمهام الإستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة.

- شكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمي والتطوير المستقبلي.

- الاستعداد القتالي للقوات المسلحة.

- سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها.

- سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكري والروح المعنوية.

- سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة.

- سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية.

- مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد.

- سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة.

- استعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري الإدارات للوقوف على حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة.

- دراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة.

- إعداد تقدير الموقف السياسي العسكري.

- إقرار وثيقة السياسة العسكرية.

- إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة.

- إعداد الدولة للحرب والدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي.

- التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطًا بدور القوات المسلحة في هذا الشأن.

- أي موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.

وتصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، بعد الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس في الموضوعات المعروضة عليه، وتوقيع محاضر وقرارات المجلس من رئيس المجلس وأمين السر وترسل القرارات والتوجيهات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.

الذكرى الثانية والخمسون لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة

وفي إطار احتفالات جمهورية مصر العربية والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، توجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، حيث كان في استقبال الرئيس الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية العسكرية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، فيما عزفت الموسيقى العسكرية “سلام الشهيد” تكريمًا لأرواح شهداء مصر الأبرار، وتجسيدًا لمعاني الوفاء والعرفان لتضحياتهم الخالدة.

عقب ذلك، قام الرئيس بتحية عدد من قدامى قادة حرب أكتوبر، ثم توجّه الرئيس إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث وضع إكليل الزهور وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، وقام الرئيس عقب ذلك بمصافحة أفراد أسرة الزعيم الراحل وقادة القوات المسلحة.

واختُتمت المراسم بعزف السلام الوطني، ثم قام الرئيس بتحية عدد من كبار رجال الدولة قبيل مغادرة الرئيس منطقة النصب التذكاري.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس توجّه عقب ذلك، يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث كان في استقبال الرئيس عدد من أفراد أسرته.

وقد قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على الضريح، وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة، ثم صافح أفراد الرئيس الراحل.

القائد الأعلى للقوات المسلحة

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مناسبات عديدة أبرزها ذكرى إنتصارات أكتوبر والعاشر من رمضان.

