الأحد 05 أكتوبر 2025
سياسة

الصحفيين تعرض اليوم 4 أفلام نادرة توثق نصر أكتوبر المجيد

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، احتفالية خاصة بمناسبة الذكرى 52 لنصر أكتوبر المجيد، وذلك على مسرح النقابة الساعة 6 مساءً.

تتضمن الاحتفالية عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية النادرة، التي توثّق ملحمة العبور والانتصار العظيم، إحياءً لبطولات قواتنا المسلحة، واستدعاءً لقيم التضحية والفداء في وجدان الأجيال الجديدة.


وهي الأفلام التي تُعرض بتعاون بين اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح.

ويتضمن برنامج العروض الأفلام:"جيوش الشمس": بدأ المخرج شادي عبد السلام تصويره عقب الحرب مباشرة، واستغرق مونتاجه أكثر من عامين، يقدم الفيلم رؤية إنسانية للجنود، تبدأ برواية أحد المقاتلين للحظة العبور، مع مشاهد توثّق انهيار الخط الدفاعي الإسرائيلي أمام عزيمة المصريين.

وكذلك أفلام "صائد الدبابات": إخراج خيري بشارة، يروي قصة البطل محمد عبد العاطي، ابن محافظة الشرقية، الذي تمكّن بمفرده من تدمير 23 دبابة إسرائيلية، وحُفر اسمه في تاريخ مصر كأيقونة للشجاعة والإقدام.

كما يعرض فيلم "أبطال من مصر": إخراج أحمد راشد، يرصد سيرة المقاتل سالم أحد أبطال الدفاع الجوي، الذي أسقط 7 طائرات، ويتوقف عند قرية الشهيد فتحي عبادة في بني سويف، مستعرضًا ذكرياته مع أسرته وأخيه المقاتل.

والفيلم الأخير هو "نهاية بارليف": سيناريو وإخراج عبد القادر التلمساني، يعرض الخراب الذي خلّفه الاحتلال في مدن القناة، مقابل المشاهد الخالدة لانهيار خط بارليف، في صياغة بصرية تحمل رسالة الأمل والانتصار.

