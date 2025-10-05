سلام الشهيد يزين احتفالات أكتوبر، السيسي يصافح قدامى قادة حرب النصر

في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، توجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، حيث كان في استقبال الرئيس الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية العسكرية.

قبر الجندي المجهول

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، فيما عزفت الموسيقى العسكرية “سلام الشهيد” تكريمًا لأرواح شهداء مصر الأبرار، وتجسيدًا لمعاني الوفاء والعرفان لتضحياتهم الخالدة.

قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات

عقب ذلك، قام الرئيس بتحية عدد من قدامى قادة حرب أكتوبر، ثم توجّه الرئيس إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث وضع إكليل الزهور وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة، وقام الرئيس عقب ذلك بمصافحة أفراد أسرة الزعيم الراحل وقادة القوات المسلحة.

كبار رجال الدولة

واختُتمت المراسم بعزف السلام الوطني، ثم قام الرئيس بتحية عدد من كبار رجال الدولة قبيل مغادرة الرئيس منطقة النصب التذكاري.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس توجّه عقب ذلك، يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث كان في استقبال الرئيس عدد من أفراد أسرته.

وقد قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على الضريح، وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة، ثم صافح أفراد الرئيس الراحل.

