فاركو يبحث عن أول فوز بالدوري أمام وادي دجلة الليلة

الدوري المصري، يحل فريق وادي دجلة ضيفًا أمام فاركو، مساء اليوم الأحد، باستاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

ويسعى فاركو لتحقيق أول انتصار له في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، فيما يسعي وادي دجلة لاستمرار عروضه القوية بالمسابقة.

وكان فاركو تعادل فى الجولة التاسعة من الدوري مع مودرن سبورت بهدف لكل فريق، كما تعادل وادي دجلة مع سموحة بهدف لمثله بالجولة ذاتها.

وخاض فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب المدير الفني، 8 مباريات بالدوري، لم يحقق خلالهم أي انتصارات، وتعادل في 5 مواجهات وخسر ثلاثة أخرى ليحصد 5 نقاط، وسجل لاعبو فاركو 3 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

وعلى جانب آخر يدخل فريق وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ المدير الفني مباراة فاركو، بعدما خاض 9 جولات في الدوري، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في ثلاثة أخرى، وتلقى هزيمتين، ليحصد 15 نقطة، وسجل لاعبو وادي دجلة 11 هدفًا واهتزت شباكهم بـ 7 أهداف أخرى.

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

- انبي ضد زد: الدولي حمادة القلاوي (حكما للساحة)، أحمد عبد المنعم شعبان ومحمد مجدي السيد (مساعدين)، أحمد ناجي (حكما رابعا)، مصطفى مدحت ومحمد القاضي (تقنية الفيديو).

- فاركو ضد وادي دجلة: محمد ناصر عباس (حكما للساحة)، الدولي سامي هلهل وشريف عبد الله (مساعدين)، أحمد ناصر (حكما رابعا)، محمد علي الشناوي ومصطفى صلاح (تقنية الفيديو).

